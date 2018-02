BuenosDíasLA: disfruta de lo mejor del cine mexicano—¡gratis!

Exalcalde Antonio Villaraigosa recibe apoyo de dos concejales más A pesar de ir segundo en la campaña por gobernador de California, tanto en términos de dinero como de apoyo en las encuestas, el exalcalde Antonio Villaraigosa se mostró decidido a seguir luchando por el máximo curul estatal. De paso, el exalcalde angelino recibió el apoyo de dos concejales de la ciudad, Curren Price – representante del Distrito 9 – y Marqueece Harris-Dawson (Distrito 8), ambos áreas del sur de Los Ángeles. Foto Aurelia Ventura

