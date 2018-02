¿Justin Theroux descubrió “notas de amor” que Brad Pitt le dio a Jennifer Aniston?

"Te ves bien esta noche" y "Ya te extraño" serían las palabras que le habrían molestado al ahora expareja de la actriz, según Us Weekly

Tras la sorpresiva separación de Jennifer Aniston y Justin Theroux, han surgido varias especulaciones sobre los motivos que llevaron a la pareja a romper su relación. Una fuente cercana a los actores reveló la aparición de unas “notas de amor” que Brad Pitt escribió a la protagonista de “Friends”.

De acuerdo al sitio Us Weekly, la fuente aseguró que hace dos años Justin habría encontrado unos mensajes de amor que le dedicó Pitt a Aniston, quien fuera su esposa del 2000 al 2005.

“Te ves bien esta noche” y “Ya te extraño“, son algunos de los mensajes supuestamente escritos por parte de Brad a la protagonista de “Along Came Polly” y que habría descubierto Justin cuando ya estaba casado con Aniston.

La fuente, que no reveló su nombre, explicó a la publicación que la actriz minimizó las “notas de amor”.

“Aniston le aseguró que no eran la gran cosa, pero Justin no estaba contento con eso. Incluso tuvo varios momentos de inseguridad como ese“, aseguró la fuente a Us Weekly.

Jennifer y Justin anunciaron la semana pasada que habían decidido separarse luego de siete años de relación y dos años y medio de matrimonio.

“En un esfuerzo por reducir cualquier especulación adicional, hemos decidido anunciar nuestra separación. Esta decisión fue mutua y amorosamente realizada a fines del año pasado. Somos dos mejores amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar nuestra querida amistad“, informó la pareja a través de un comunicado que envió a la prensa.

La sombra de Brad Pitt ha seguido en la vida de Jennifer Aniston desde que se divorciaron en el 2005. Fueron una de las parejas más queridas del medio del espectáculo en la década de los 90. Su amor se consolidó en el 2000 cuando contrajeron matrimonio.

Pero en el 2005 se divorciaron, ya que Brad ya había comenzado una relación amorosa con Angelina Jolie mientras filmaban “Mr. y Mrs. Smith”. Aunque actualmente está separado de la protagonista de “Tom Raider”.