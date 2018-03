Critican a profesora de Hollywood que recomendó a estudiante fingir ser latina

La alumna es de origen armenio pero le aconsejó cambiar su nombre para conseguir trabajo en la industria del entretenimiento

El presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC), Alex Nogales, reprochó las palabras de una reconocida profesora de actuación de Los Ángeles que dijo a una alumna que su origen armenio no le ayudaría, y que era mejor cambiar su nombre por otro de origen latino para conseguir trabajo.

“Qué vergüenza! Los latinos están muy poco representados en la industria del cine y la televisión y, con sus palabras, están contribuyendo a una representación aún menor”, advirtió Nogales mediante un comunicado de la NHMC.

El líder de la Coalición respondió así a la controversia generada por un audio filtrado esta semana donde se escucha a la instructora de actuación Lesly Kahn invitando a su alumna europea a transformarse en latina.

“El solo hecho de que te llames Rosa Ramírez te dará una reunión (con un agente). … Así que puedes intentarlo. … Ve y tómate unos retratos, diles que eres latina. Usa algo rojo. Usa algunos pendientes brillantes. Cambia tu ‘maldito’ nombre, y hagamos un experimento “, se escucha en la grabación.

La dramaturga Josefina López, que lleva más de 27 años ‘peleando’ por que se incorporen más latinos en los personajes creados por Hollywood, se quejó de las recomendaciones de la instructora argumentando que nunca ha escuchado que tener un nombre latino sea una ventaja para un actor.

“Quizás algunos (en Hollywood) no latinos son paranoicos y piensan que los actores blancos están siendo reemplazados, pero esa no es la realidad. Me entristece que la instructora dé ese consejo porque probablemente padezca racismo interno”, advirtió López. López cree que las palabras de Kahn también traen a la luz el hecho de que las latinas son vistas en Hollywood como estereotipo sexual de “hot señoritas”.

“Instructoras como Kahn creen que los latinos solo están allí para ser sexualizados”, insiste López.

Por medio de su cuenta de Twitter, Kahn ofreció una disculpa diciendo que cree en “la diversidad y la inclusión en las artes y en todas las áreas de la vida”, y que “usará esto como experiencia de aprendizaje para asegurarse contra ese tipo de incidente en el futuro.”

La polémica se desató a pocos días de la celebración de los Premios Oscar, cuya ceremonia tendrá lugar el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Nogales y NHMC tienen programada una protesta frente al teatro donde se entregarán los premios “para llamar la atención por la exclusión de los latinos, durante décadas, de los papeles en la pantalla y detrás de la cámara por parte de los ejecutivos cinematográficos”, afirma la convocatoria.

El estudio “Desigualdad en 900 películas”, realizado por la Universidad del Sur de California (USC), que analizó un periodo enmarcado entre 2007 y 2016, encontró que los actores blancos representan un 70.8 %; los afroestadounidenses ocupan un 13.6 %; los asiáticos el 5.7 %; los latinos el 3.1 %, a pesar de que 18 de cada 100 estadounidenses son de este último origen.