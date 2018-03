Barcelona vs. Chelsea, Champions League, horario y canales de TV

La ida terminó 1-1. Antonio Conte se juega el puesto

Los octavos de final de la UEFA Champions League se definen este miércoles cuando Barcelona reciba al Chelsea inglés en el partido de vuelta.

El partido de ida terminó 1-1 gracias al primer gol de Lionel Messi contra el club de Londres.

Además de la rivalidad entres los clubes en el torneo europeo, el técnico Antonio Conte se juega el puesto después de una decepcionante campaña en la Premier League.

Barcelona tiene la duda de alinear al volante Andrés Iniesta, quien se recupera de un problema físico desde hace diez días.

El regreso de Pedro y de Cesc Fábregas, dos exbarcelonistas, componentes del exitoso equipo de Pep Guardiola, será otro aliciente extra del partido en el Camp Nou.

Por TV

Qué: Barcelona vs. Chelsea, partido de vuelta octavos de final de Champions League.

Dónde: Camp Nou, Barcelona

Fecha: 14 de marzo

Hora: 3:45 p.m. ET/ 2:45 CT / 12:45 p.m. PT

TV: ESPN Deportes, FS1

Internet: Watch ESPN, Fox Sports Go