BuenosDíasLA: Piñatas de alebrijes para tu fiesta de “Coco”

Dalton Ávalos Ramírez se hizo famoso tras la creación de la piñata en forma del presidente Trump... ahora se dedica a cosas más bonitas

Dalton Ávalos Ramírez, de la ciudad de Reynoso en Tamaulipas, estado ubicado en el norte de México, se hizo famoso tras la creación de la piñata en forma del presidente estaodunidense Donald Trump en 2016.

Sin embargo, desde entonces, su empresa, la Piñatería Ramírez, se ha dedicado a la creación de piñatas que jamás querrás romper, tal como una que le rindió homenaje a la perrita Frida, quien ayudó a salvar a cientos de mexicanos tras los terremotos en 2017:

Nuestro homenaje a los mejores amigos del hombre…..#graciasfrida…y a nueestros paw patrol mexicanos….🐶🐕🐩…viva mexico. pic.twitter.com/ux3Nq5czrJ — f piñateria ramirez (@dalton_cjon) September 24, 2017

También ha creado una en forma de la hermosa alebrije Pepita, de la película “Coco” y, más recientemente, dos piñatas que le rinden tributo a don Guillermo del Toro y su galardonado filme “La forma del agua”:

homenaje a Guillermo del toro ,,el rey de los monstruos……uno de los tantos mexicanos triunfando en el país de donald trump…..derrumbando muros😎😎😛😛😉😉….POR QUE SOY MEXICANO pic.twitter.com/6WBs88DzJb — f piñateria ramirez (@dalton_cjon) March 12, 2018

Hoy en Los Ángeles

La historia se repite otra vez. Sucede un masacre escolar, el país se llena de luto, los políticos hacen promesas y no termina pasando nada. La única diferencia es que esta vez el Congreso se vio obligado a pasar una ley, sin embargo no se abordó el tema de las regulaciones sobre la venta de armas. Fue así como la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para aumentar la protección en las escuelas tras el tiroteo masivo ocurrido en Parkland (Florida), aunque el texto no contiene ninguna disposición para aumentar el control de armas.

Las acciones de ICE habrían desencadenado una persecución en la ciudad de Delano. El vehículo en el que viajaban dos personas, un hombre y una mujer que no han sido identificados, perdió el control, volcó y chocó con un poste de energía. Ambas personas indocumentados perdieron la vida.

Un histórico nombramiento se realizó en el Senado de California dejando claro la política de brazos abiertos del segundo estado con mayor número de inmigrantes indocumentados en EEUU. El senado de California nombró a la abogada y activista de 33 años Lizbeth Mateo integrante de una comisión que ofrece ayuda estudiantil, convirtiéndose así en la primera persona indocumentada designada para un puesto de asesoría estatal. El nombramiento fue anunciado un día después de que el Presidente Donald Trump viniera a ver los prototipos del muro de la frontera, tal como señaló el presidente encargado del Senado, Kevin De León, en un comunicado de su oficina.

"Estados Unidos exige que [el asesinato de Berta Cáceres] se resuelva mientras, cínicamente, posibilita la implementación de las políticas corruptas que sostienen al actual gobierno de Honduras". – vía @nytimesES https://t.co/jA7h8WnRje — Radio Ambulante (@radioambulante) March 14, 2018

