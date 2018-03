Familia de Stephon Clark, joven abatido por policía de Sacramento, prepara demanda contra autoridades

Stephon Clark, padre de dos hijos, estaba desarmado y recibió 20 disparos

El abogado de la familia de Stephon Clark, quien fue abatido por agentes de la policía de Sacramento el 18 de marzo, dijo que la policía “careció de humanidad” hacia el hombre de 22 años después de disparar en su contra.

La semana pasada la policía hizo público un video que muestra el momento en que dos policías le dispararon 20 veces a Clark en el patio de la casa de sus abuelos.

Los policías acudieron a la zona después de las 9:00 p.m. tras ser informados que un “hombre de 6 pies, portando una sudadera y pantalones oscuros” estaba quebrando las ventanas de autos en el vecindario.

Fue entonces que vieron a Clark, quien estaba en el patio. De acuerdo con la policía, los agentes creyeron que él estaba armado con una pistola y que había roto las ventanas de tres autos. Pero después de disparar, las autoridades sólo le encontraron un teléfono celular.

Incluso, en entrevista con The Washington Post, la abuela del occiso, Sequita Thompson, subrayó que su nieto no era alto, por lo cual los argumentos de la policía, a su juicio, no tienen sentido.

La policía aún no ha identificado a Clark como sospechoso o víctima.

En entrevista con el noticiero CNN, el abogado de la familia, Bejamin Crump, indicó que se exigirá una autopsia independiente del cuerpo de Clark. Crump—quien ha representado a los familiares de Trayvon Martin, Michael Brown y Tamir Rice—también señaló que los agentes esperaron seis minutos antes de atenderlo y que lo esposaron antes de trasladarlo al hospital.

“No tuvieron por qué matarlo de esa manera. No tenían por qué dispararle tantas veces”, dijo la abuela Sequita Thompson en la misma rueda de prensa.

Los dos agentes de policía involucrados en el caso no fueron identificados y han sido suspendidos con goce de sueldo mientras se adelanta la investigación.

