BuenosDíasLA: “Health to the Hood”, una feria de salud sin precedentes

CON CHILE Y LIMÓN "Look, what can I tell you? I work very hard. It's the only way to get ahead. Love doesn't last. Your friends make their own lives or you find out they were worthless. Your own family sometimes give you their back. Your kids grow up and fly their own destiny. The only thing I have now is my health and work. As long as I have these two things, I'm winning. If love comes my way, well I'll take it, but I wont wait for it. I'm from Morelos, MX and I arrived in Los Angeles through a program called "Jump to the north," I arrived 15 years ago with dreams just like everyone else. I like it here. But I was always being laid off so one day I said fuck them all, I'm going to be my own boss. I now sell cotton candy, fresh ice cones and chips with chili and lemon throughout certain neighborhoods. I earn a solid living and I don't have to check in with anyone but god. I wish you well and may god bless you. Thanks for the talk. Gotta work!" (Spanish) "Mira, como te digo? Yo le chingo al trabajo. Es el unico modo de salir adelante. El amor no dura. Los amigos agarran por su propio camino o te das cuenta con el tiempo que valen madre. La misma familia a veces te da las espaldas. Los hijos crecen y vuelan su propio destino. Lo unico que tengo ahorita es mi salud y mi jale. Mientras tenga estas dos cosas salgo ganando. Si viene un amor por mi camino pues ponle, pero no lo espero. Soy de Morelos, MX y llegue a Los Angeles por un programa que se llama "Brincate pal norte," y hace 15 años, como todos, llegue con sueños. Me gusta aqui. Solo que cada rato me descansaban de los jales y un dia dije que chingen a su madre voy a ser mi propio jefe. Ahora vendo dulces de algodón, raspados y papitas con chile y limon por ciertas vecindades. Me va muy bien y no le respondo a nadie mas que a diosito. Que te vaya bien y que dios te bendiga. Gracias por la platica. A chingarle!" * He didnt give his name but he said most people call him Pantera. He plans to retire in 10 more years and go back to Mexico. He sells his goods in South Central L.A. #angelenoheart#lastories#lastory #southcentralla#southla#la #dtla#cityofangels#immigrant #thisisla#theselastories

