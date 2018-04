Aliso Viejo se suma a demanda contra ley santuario de California

"Hicimos lo correcto", dijo el alcalde Dave Harrington

Las autoridades de la ciudad de Aliso Viejo votaron el jueves a favor de rechazar la ley estatal que limita la cooperación de la policía con las autoridades federales de inmigración, y de sumarse a una demanda del gobierno del presidente Donald Trump que busca revocarla.

Los funcionarios tomaron la decisión después de escuchar más de seis horas de comentarios públicos en el Ayuntamiento el miércoles por la noche. La sesión produjo un estridente debate entre aquellos que dijeron que las medidas preservan el estado de derecho y combaten la inmigración no autorizada, y los que sostienen que el afán por revocar la SB54 está arraigado en la xenofobia, el racismo y la criminalización de los inmigrantes indocumentados, no en la seguridad pública.

“Yo nunca me he sentido amenazda por (la presencia) de inmigrantes indocumentados, así que me parece rídiculo que el Ayuntamiento esté abordando este tema de demandar al estado, desperdiciando nuestros recursos y fondos del erario“, dijo una contrincante de revocar la ley estatal.

El alcalde de Aliso Viejo, Dave Harrington, dijo estar orgulloso de sus colegas por escuchar todos los comentarios. “Hicimos lo correcto”, agregó.

Las votaciones son parte de un creciente movimiento en el condado de Orange, una de las zonas más conservadoras del estado. Hace unas semanas, la pequeña localidad de Los Almitos votó a favor de una ordenanza para eximirse de la SB 54. Por su parte, los gobernantes de la ciudad de Santa Ana, declarada un santuario para inmigrantes, considerará presentar un amicus curiae para apoyar a California en la corte federal.

NOTAS RELACIONADAS