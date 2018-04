Acusan a Ninel Conde de tener vínculos con el narcotráfico

¿En verdad es un "Bombón Asesino"?

El pleito entre Ninel Conde y el padre de su hijo, Giovanni Medina, se ha salido de control. Molesto porque la cantante mexicana no le entregó a su hijo Emmanuel para su convivencia semanal, el empresario convocó a la prensa para denunciar que Ninel tiene nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.

“A veces cuando me pasa esto, me dan muchas ganas de sentarme con las autoridades y decirles todo lo que sé, todo lo que me ha pasado, de que la señora tiene vínculos con organizaciones delictivas y el crimen organizado”, expresó sin ofrecer pruebas al respecto.

“Ella me ha amenazado de muerte y hay una denuncia de eso”, agregó al tiempo que tachó de irresponsable al “Bombón Asesino”.

“Se me hace totalmente irresponsable que le regale una camioneta esa gente (narcos) y ella suba a mi hijo”, concluyó Medina.

Ni tarda, ni perezosa, Ninel Conde contestó furiosa. A pesar de que ha intentado no hablar más de su intimidad, sí se defendió de los señalamientos.

“Se están preparando los escritos para que las leyes se enteren de todo, porque no se vale violentar los derechos del menor. Él puede decir muchas cosas. Son cuestiones que dice sin fundamento. Si yo me dedicara a eso, el señor ya no estuviera vivo”, alegó amenazante.

Tanto Ninel como Giovanni han sido apercibidos por el juez que lleva el caso de posibles arrestos si contravienen las disposiciones para dejar de exhibir públicamente al pequeño.