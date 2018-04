BuenosDíasLA: Grand Park te invita a celebrar el Día de la Tierra

Habrá yoga, presentaciones musicales, concursos y se regalarán árboles

Cada 22 de abril se conmemora el día mundial de la Tierra, fecha que nació para recordar el valor del lugar que habitamos.

En la ciudad de Los Ángeles se celebrará el Día de la Tierra con un festival de ambiente familiar el jueves 19 de abril, en el que habrá talleres en cuidado del medio ambiente, presentaciones musicales, yoga, concursos y mucho más. También se regalarán árboles.

Patrocinado por funcionarios de la ciudad, así como el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y The Music Center, el evento se ofrecerá de manera gratuita.

Fecha: jueves 19 abril de 2018

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ubicación: 200 N. Grand Avenue, Los Ángeles, California 90012

Hoy en Los Ángeles

De aprobarse, la ley “Dignity in the Driver’s Seat” haría que los minoristas sean responsables solidariamente de las empresas de transporte que no paguen un salario justo. Así, los minoristas pagarían si hacen negocios con una compañía de transporte con juicios finales no pagados debido a una demanda por robo de salarios. El proyecto de ley también apunta a compañías que clasifican erróneamente a sus camioneros como contratistas independientes. Los alcaldes de Long Beach y Los Ángeles apoyan el proyecto de ley.

El controvertido programa que paga a los oficiales de policía y bomberos veteranos de Los Ángeles casi se ha duplicado en los últimos cinco años, recibiendo una avalancha de nuevos afiliados en febrero, según los registros. La prisa por unirse al Plan de Opción de Retiro Diferido, o DROP, coincidió con una investigación del Los Angeles Times en febrero que determinó que el programa, creado en 2002 para mantener a oficiales veteranos y bomberos en el trabajo, permite a los participantes presentar reclamos de compensación laboral y luego tomar hojas de lesiones extendidas a casi el doble de su salario habitual.

Al rendir su quinto informe anual sobre el estado de la Ciudad de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti reveló que declarará una emergencia suscitada por la crisis que representa no contar con albergues para los desamparados, por lo que cuanto antes comenzarán a construirlos a lo largo de todos los barrios.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad, sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 70°F y mínima de 52°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Se reportan demorasde hasta 30 minutos en la autopista 5 rumbo al sur, desde Beach Boulevard hasta Lakewood Boulevard/Rosemead Boulevard. También se reportan demoras en la autopista 91 rumbo al este, desde Beach Boulevard hasta Pioneer Boulevard, en el área de Artesia. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender tu viaje de esta mañana y esta tarde.

Hasta el momento no se reportan demoras en las líneas de Metro. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Junot Díaz compartió una página con recursos para hombres que han sido abusados sexualmente y necesitan ayuda para sobrellevar el trauma. Importante. https://t.co/4JeBGOGHjl pic.twitter.com/hSeEX3IW3d — Radio Ambulante (@radioambulante) April 12, 2018

Foto del día

https://www.instagram.com/cocosouthla/

¡Queremos escuchar tu voz!

Esta sección es para ti. Si tienes alguna información comunitaria o quieres enviarnos fechas de eventos, cumpleaños, bodas, críticas o correcciones, escribe un correo a vivela@laopinion.com. Síganos en Twitter en @LaOpinionLA, y no olvides visitar el hashtag #BuenosDíasLA en Twitter y Facebook.

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo o familiar y pídele que se inscriba a nuestro newsletter.