Julio César Chávez Jr. alaba al Canelo pero también le tira un ‘gancho al hígado’

El hijo de la leyenda se mete en camisa de once varas al hablar de su más reciente verdugo sin demasiada autoridad moral

CDMX, México – Julio César Chávez hijo admitió que “Canelo“ es un buen boxeador y merece su crédito, pero el sinaloense también aprovechó para soltarle un “gancho” a Saúl Álvarez.

“El Junior” afirmó que el púgil tapatío le falló al boxeo y cuestionó fuerte a Álvarez en una de las historias de la red social de Instagram que tuvo con sus seguidores.

“Pienso que ‘Canelo’ le faltó respeto al boxeo, porque usó esteroides. No creo que la carne (contaminada con clembuterol que Saúl afirma que consumió accidentalmente en Guadalajara) sea el problema, vean su cuerpo, su carácter, su reacción cuando alguien le dice algo”, dijo Julio en inglés.

Álvarez dio positivo en dos exámenes antidopaje, el 17 y 20 de febrero, y por eso se canceló la pelea que tenía con Gennady Golovkin el 5 de mayo. La Comisión Atlética de Nevada castigó el miércoles con seis meses de suspensión al mexicano, aunque consideró que Saúl no lo hizo con mala intención.

“Pienso que ‘Canelo’ fue muy obvio, su forma de comportarse, su carácter, cómo fue tan grosero con este señor, el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez. Creo que la gente que sabe de esteroides y eso sabe que ‘Canelo’ estaba usando algo, pero no creo que esa sea la razón por la cual ‘Canelo’ es un buen boxeador, ‘Canelo’ es un buen boxeador y se merece todo el crédito del mundo, porque en el boxeo no ganas con fuerza”, apuntó Chávez ya en español.

Cabe señalar que Chávez ha sido suspendido dos veces por dopaje: en 2009 por un diurético y en 2012 por marihuana.

JC indicó que espera regresar al ring en junio o julio, pues apenas retomó los entrenamientos y había subido mucho de peso. Su más reciente pelea fue en mayo de 2017, cuando “Canelo” lo venció por decisión unánime.

“Subí mucho de peso, he estado bajando de peso, no me han dado pelea“, expresó Chávez.