¿Apoyar a Donald Trump le costó a Kanye West perder 10 millones de seguidores en Twitter?

El rapero y esposo de Kim Kardashian dijo compartir "energía de dragón" con el residente de la Casa Blanca

Este miércoles Kanye West protagonizó uno de sus ataques de verborrea tuitera más famosos y polémicos hasta el momento, y eso es decir mucho en alguien que ha utilizado esa misma plataforma para pedirle financiación a Mark Zuckerberg o para enzarzarse en una discusión (unilateral y provocada por un malentendido) con su compañero Wiz Khalifa en la que no tuvo reparo en mencionar al hijo que el rapero comparte con Amber Rose, que resulta ser además una de sus ex.

Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones anteriores consiguió generar tanto revuelo como con los mensajes en que ha asegurado que la presión popular no conseguirá que deje de “querer” a Donald Trump mientras se refiere al polémico presidente de Estados Unidos como su “hermano”, añadiendo que ambos comparten algo que él denomina “energía de dragón”.

we got love pic.twitter.com/Edk0WGscp6 — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

En cuestión de minutos comenzaron a circular por la esfera virtual una serie de imágenes que no tardaron en hacerse virales al demostrar que el marido de Kim Kardashian habría perdido más de diez millones de seguidores por culpa de su discurso virtual en apoyo a Trump. Sin embargo, los responsables de Twitter han querido aclarar ahora en un comunicado al portal The Verge que la popularidad del artista en su sitio de microblogging no se ha visto especialmente afectada por sus ideas políticas.

“Podemos confirmar que el número de seguidores de Kanye está actualmente en torno a los 27 millones. Cualquier fluctuación que haya podido producirse se debería a una inconsistencia y debería resolverse pronto“, han asegurado, al tiempo que achacaban cualquier variación en las cifras a un error técnico.

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Por otra parte, Kanye también ha hecho cierto control de daños animado por su esposa, que como buena experta de las relaciones públicas le recomendó (u obligó) a que se distanciara de algunas de las medidas más controvertidas del magnate republicano.

“Mi mujer me acaba de llamar y quiere que deje claro algo: no estoy de acuerdo con todo lo que hace Trump. Nunca coincido al cien por cien con nadie, excepto yo mismo”, matizaba Kanye.