Julián Gil reacciona a la suspensión de las visitas con su hijo

¿Quién tiene la razón?

Tal como te contamos, Marjorie De Sousa pidió ante el juez que lleva la causa por la manutención y custodia de Matías, la suspensión de las visitas del 12 de mayo al 7 de julio alegando razones laborales.

Luego de que el juez otorgara el permiso, Julián Gil reaccionó al pedido de Marjorie y a la orden del magistrado. A través de su publicista, Alberto Navarro, esto fue lo que expresó el actor.

“Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más de la intención de mantenerme alejado de mi hijo. Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales, y en este caso que ella va a trabajar si le dan la cancelación…

Por otro lado, todo el año pasado y principios de este, ella no iba por que siempre estaba trabajando y mandaba a la nana. En este caso se ve una ves más sus intenciones y alcances de lograr que no mantenga ningún tipo de vínculo con mi hijo Matías. Llevo más de 400 días sin poder tener una sana convivencia con mi hijo. Julián Gil”.

Recordemos que muchas son las ocasiones que Matías se ha presentado en el centro de convivencia para el encuentro con su padre, y Julián no se ha aparecido. Muchas con previo aviso al juez por tener compromisos laborales, y otras por no querer ver a su hijo en ese tipo de lugares.

El último encuentro se suscitó un hecho lamentable cuando el peluquero y amigo de Marjorie no le permitió al actor tomarse una foto con el niño a la salida del centro.

Ahora es Marjorie quien pide la suspensión pues estará haciendo una gira de teatro por México, en la que, al parecer, tiene pensado llevarse a Matías con ella en el único día que tiene de visita el niño con su padre.