La relación altura-cintura te indica si debes adelgazar o no

Los expertos coinciden en que la grasa acumulada en la zona abdominal aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes o las complicaciones en el corazón.

Durante mucho tiempo se usó el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) para calcular el estado de salud de una persona. Sin embargo, según los expertos el IMC no es un indicador fiable.

El IMC -que se basa en la altura y el peso- no sólo no tiene en cuenta que la grasa pesa menos que los músculos, sino que no valora los lugares donde ésta acumula.

Según la profesora de Nutrición y experta en obesidad de la Universidad de Barcelona Laura Isabel Arranz, calcular la ratio entre la altura y el perímetro de la cintura es más efectivo que calcular el IMC.

En una persona sana, el perímetro de la cintura debería ser ligeramente inferior a la mitad de su altura.

En este video, el periodista de BBC Mundo Enric Botella explica cómo podemos hacer el cálculo altura/cintura de una forma muy sencilla, usando solo una cuerda.

