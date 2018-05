Rotundo NO de Dianne Feinstein a la nominación de Gina Haspel como directora de la CIA

La senadora se suma a Kamala Harris en la oposición a Gina Haspel, asociada a las torturas post11S

Poco después de que Kamala Harris anunciara su oposición a la elección de Gina Haspel como directora de la CIA, la senadora Dianne Feinstein ha hecho lo mismo.

La demócrata de California, que también es miembro del Comité de Inteligencia, dijo hace poco que no había decidido cómo votar. El mes pasado, Feinstein dijo a The Chronicle: “he hablado con Gina Haspel. He cenado con ella. Simplemente no estoy segura de que esto sea lo correcto. Necesito tener la audiencia. Necesito hacer algunas preguntas. Y luego tomaré la decisión”.

Feinstein lideró una extensa investigación del Comité de Inteligencia sobre las torturas en los interrogatorios de la CIA tras el 11 de septiembre sobre sospechosos de terrorismo en el extranjero. Emitido en 2014, el informe concluyó que las tácticas de la CIA, que Feinstein describió como “una mancha en nuestros valores e historia”, produjeron poca información que frustró nuevos ataques.

Los funcionarios de la CIA disputaron esa evaluación en ese momento. El miércoles, sin embargo, Haspel dijo al Comité de Inteligencia: “Puedo ofrecerle mi compromiso personal, de forma clara y sin reservas, que bajo mi dirección, la CIA no reiniciará ese programa de detención e interrogatorio”.

Pero parece que finalmente Haspel no ha conseguido convencer a Feinstein, que ha sido clara en Twitter: “Votaré NO a la nominación de Gina Haspel. Esta nominación es más grande que una persona. Que el Senado confirmara a una persona tan involucrada en un programa de tortura para la posición más alta de la CIA diría al mundo que aprobamos lo que pasó. Y yo desde luego no lo hago”. A continuación, el tuit original en inglés: