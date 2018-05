Chiquis Rivera confiesa si hay reconciliación con Lorenzo Méndez

¿Será que la pareja de famosos reanudan su romance?

La relación amorosa de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se ha vivido públicamente tanto en el reality “The Riveras” así como en redes sociales después de que la ex de este último y la cantante se hicieran de palabras.

En entrevista para “Buenos días familia” de Estrella TV, Rivera fue cuestionada sobre la posibilidad de regresar con el cantante después de todo el escándalo.

“Lo quiero mucho, le tengo mucho cariño pero no se“, confesó la hija de Jenni Rivera. “La verdad está en el arreglar las cosas… yo es lo único que voy a decir“.

La intérprete de “La Malquerida” dijo que para que haya una reconciliación se tendrían que arreglar ciertas cosas.

“Es muy lindo. Gracias a Dios no tiene nada malo que decir yo siento que me he portado muy bien con él, con sus hijas, con su familia. Hay cosas entre medio que se tienen que arreglar antes de poder continuar con la relación“, concluyó sobre el tema.