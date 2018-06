Familia de joven víctima de tiroteo presenta demanda contra la escuela

De acuerdo con el abogado de la familia, la escuela en Palmdale falló en proteger a los alumnos

La familia de un alumno que sufrió heridas de bala durante un tiroteo en una escuela preparatoria de Palmdale presentó una demanda contra la escuela el jueves.

El 11 de mayo, un joven de 14 años ingresó a Highland High School, donde anteriormente estudiaba, y disparó varias veces antes de huir. Robert Ruiz Domínguez, 15, fue una de sus víctimas.

En entrevista con la cadena ABC, Domínguez, quien aún se recupera del tiro que recibió en el brazo derecho, dijo: “Cuando voy a la escuela, no pienso en que (alguien me) disparará. Ahora que me dispararon, ya ni siquiera quiero ir a ninguna otra escuela porque (si) sucedió en una escuela, puede pasar en otra”.

Juana Domínguez, la madre de la víctima, agregó: “Estaba muy histérica. Tenía mucho miedo. No sabía qué hacer. Estaba llorando, gritando”.

De acuerdo con el abogado de la familia, Bradley Gage, “Las escuelas tienen la obligación de proteger a nuestros estudiantes… La escuela aquí falló en hacer eso. Por eso presentamos un reclamo gubernamental, lo cual marca la pauta para el inicio de una demanda”.

Como respuesta, los funcionarios de Highland High School y el Distrito de Escuelas Preparatorias de Antelope Valley dijero: “Reconocemos que el menor y su familia han vivido una experiencia traumática, y les hemos brindado nuestro apoyo desde el día del suceso y lo seguiremos haciendo. También seguiremos trabajando en conjunto con nuestros organismos de seguridad con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad en todas nuestras escuelas”.

