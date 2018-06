‘El Señor de los Cielos 6’ de Telemundo aburre y decepciona a fans

La serie protagonizada por Rafael Amaya no ha gustado como antes

A lo largo de cinco temporadas, “El Señor de los Cielos” ha sido un gran triunfo para Telemundo quien ha podido mantener a un público fiel durante todos sus capítulos.

Ahora en su sexta temporada, parece que hay señales de fatiga entre la audiencia. Algunos la dejaron de ver tras la muerte de Mónica Robles, que personificó Fernanda Castillo por 5 años, y otros que si han seguido la serie protagonizada por Rafael Amaya se han quejado de la dirección de la historia.

Desde el primer capítulo de la nueva temporada se ha creado controversia alrededor de escenas altamente sexuales que a varios fans se le han hecho demasiado.

“Qué pena que esta temporada de ‘El Señor de los Cielos’ sea pornografía total. Los productores de esta temporada se equivocaron, quieren imponernos solo sexo, no disimulan nada”, observó un usuario en Twitter.

Q pena q esta temporada del @SrDe LosCielos sea pornografia total. Los productores de esta temporada se equivocaròn quieren obligado imponernos solo sexo no disimulan nada. — Praxedes Garcia (@praxedes_garcia) June 6, 2018

Otros han expresado su negativa ante el nuevo “Chema”, que ahora interpreta Alberto Guerra en substitución de Mauricio Ochmann quien decidió abandonar el proyecto.

No me gusta el Nuevo Chema, y por qué está malo, quiero el Chema actual !?!?…💥💥💥 — Lollie Nuñez (@Loll_the_Doll) June 6, 2018

Con la llegada de Ninel Conde a la narcoserie, hay quienes observan que no es necesario incluir más personajes teniendo a otros personajes en el olvido.

Otra nueva mas!! Cansa esta pesada, aburrida desde que comenso el super javi no recuerda y son todos nuevos, la Felina urgente, que ismael se mueva, donde esta la tata y el ingeniero, el hijo del.chema? — pato patito (@patopatito11) June 6, 2018

“Ya todo está muy alejado de la realidad desde la tercera temporada. Ojalá acabe pronto porque ya aburre”, expresó un usuario en Twitter.

Está de más ese personaje, neta que ese y otros salen sobrando. Ya todo está muy alejado de la realidad desde la 3era temporada. Ojalá acabe pronto porque ya aburre. — Pepe (@JoseEduSil) June 6, 2018

El desgaste es evidente en este usuario que escribió lo siguiente: “La verdad no me perdía la serie pero esta temporada ya no es muy buena”.