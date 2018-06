A Christina Aguilera le aterra que sus hijos se enteren de su “sucio” pasado

Era un 'sex symbol'

En 2002, la cantante Christina Aguilera presentó el videoclip de su sencillo ‘Dirty‘ (Sucio), que destaca por unos bailes sensuales y unas vestimentas provocativas que acompañan a una letra de la canción ya de por sí subidita de tono. Quince años después, lo que más le preocupa a la artista es la reacción que tendrá su hijo Max (10) o su hija Summer (3) al ver con sus propios ojos a su madre como una mujer sexual.

“Pienso mucho en el día en el que mi hija y mi hijo vean ‘Dirrty’ y en todo lo que van a pensar. Pero lo cierto es que yo siempre lo he hecho todo desde un punto de vista del empoderamiento del cuerpo de la mujer”, explicó la intérprete durante una entrevista con Zane Lowe para la emisora de música Beats 1.

Hace unos años, Christina admitía querer enseñarle este vídeo a su primogénito para explicarle que la sexualidad forma también parte de la vida y que hay que vivirla con la mayor naturalidad posible. Eso no significa, no obstante, que no todo el mundo la experimente de la misma forma. La estadounidense es consciente de ello y es por esto que entenderá perfectamente si en el futuro su hija decide mantener una relación diferente con su parte más femenina y sensual.

“Lo que era lo mejor para mí quizás no lo sea para ella, o para cualquier otra mujer. Pero esa es la forma en la que yo me siento más poderosa en mi propio cuerpo y que me permite mostrar mis fortalezas. Así me sentía yo cuando tenía 21 años. Espero que ella también pueda ser una mujer inteligente e independiente, y que mi hijo respete a las mujeres”, concluyó la cantante.