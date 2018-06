El 40% de los latinos con diabetes no saben que padecen el mal

Centro de Bienestar en Los Angeles County + USC Medical Center ofrece educación

La primera batalla en la lucha contra la diabetes es que las personas que la padecen tomen responsabilidad por su dieta y hagan ejercicio.

Según la Coalición Latina por una California Saludable (Latino Coalition for a Healthy California), el 42% de los hispanos en el estado no saben que tienen esta condición, ni cómo enfrentarla.

Eso es precisamente el objetivo del Centro de Bienestar en el Centro Médico Los Angeles County + USC, que ha creado esfuerzos enfocados en latinos para ayudarles a sobrellevar la enfermedad. Uno de los esfuerzos más activos del centro, ubicado en el campus del antiguo Hospital General, son clases semanales sobre la diabetes que ofrece L.A. Care, un sistema de ciudado médico que trabaja en concierto con el nosocomio.

Estos talleres se dan cada lunes entre 1:30-3:30 p.m. y cubren todo, desde cuáles son los niveles saludables de azúcar en la sangre hasta maneras saludables de cocinar. El centro además tiene clases de yoga y caminatas en grupo.

Juana Martínez tiene 10 años que le diagnosticaron diabetes y hace seis meses que va al centro.

“Cuando me detectaron el azúcar no tenía suficiente información. Yo pensé que era algo pasajero”, dijo durante una clase reciente con la dietista registrada Bernadette Mejía.

“Cuando llegué yo traía A1C de 9.2”, cuenta la salvadoreña, quien ahora sabe más de términos médicos sobre su enfermedad.

La prueba de A1C mide el nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos tres meses. Mientras más alto el nivel de A1C, mayor probabilidad de tener complicaciones graves de la diabetes.

Hoy tiene un A1C de 7.2 gracias a las clases de cocina, yoga y aeróbicos que recibe en el centro. Ese nivel se considera diabetes.

“Todo me fue ayudando poco”, explica la mujer de 54 años. “Antes comía pero no sabía lo que era carbohidratos”.

Los doctores le han dicho que si sigue mejorando existe la posibilidad que le quiten los medicamentos que le recetan.

Quien invitó a Martínez a ir al centro fue Alicia González, de 60 años, quien lleva más de un año asistiendo a las clases.

Cuando empezó a ir tomaba medicinas para el colesterol y la presión alta.

Su peso había alcanzado 318 libras y su médico le dijo que iba a recomendarle una cirugía de banda gástrica, donde una banda inflable se coloca alrededor de la porción superior del estómago con el fin de limitar la cantidad de alimentos que se consume.

“Yo no quería operarme”, dijo. “Todos sabemos qué tenemos que comer y no, pero hasta que no nos asustan no tomamos acción”.

Gracias a las clases de ejercicio, nutrición y cocina que toma en el centro, González ha bajado su peso a 275 libras y ha reducido la cantidad de medicamentos que toma.

Incluso le han ayudado con su equilibrio.

“Antes mucho me tropezaba. Me tenía que detener en las paredes y ahora ya no”, dijo.

Aunque admite que todavía le falta mucho por mejorar, dice que sin centro iría aún en el camino incorrect.

“Hubiera aumentado más de peso o a lo mejor hasta estuviera muerta”, expresa.

Información

Centro de Bienestar en el Centro Médico Los Angeles County + USC se ubica en el 1200 N. State Street. Para detalles, llama al (213) 784-9191

Este artículo se produjo como un proyecto para el USC Center for Health Journalism’s California Fellowship.