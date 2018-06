Fernando del Solar rompe el silencio sobre su abrupta salida de “Hoy”

Sorpresiva fue la salida de Fernando del Solar del programa “Hoy” de Televisa, a tan solo tres meses de haberse integrado al matutino; inmediatamente después de anunciar esta noticia, GRUPO CANTÓN! se comunicó con él para pedirle más detalles y esto fue lo que declaró.

“Los quiero mucho, pero no me gustaría decir más por lo caliente de esta situación; lo único que les puedo decir es que tengo otro gran proyecto en manos, pero no puedo dar más detalles sobre esto”, dijo.

Sobre si el proyecto es con la misma empresa, así contestó: “No les puedo decir, me van a disculpar, adiós, un abrazo”, comentó y al mismo tiempo colgó el teléfono.

Recordemos que Fernando se despidió del programa con las siguientes palabras: “Tres meses quedamos con Magda, para mí era un gran desafío, ver si estaba a la altura del lugar, estoy vivo, más fuerte que nunca. Le agradezco al señor Azcárraga, a Benítez, a Mateo, todos se han comportado a la altura. Aquí se cumplió un ciclo, me voy contento, dejo la puerta abierta”, dijo al aire.