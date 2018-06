Alice Braga, protagonista de “Queen of the South”, habla de la tercera temporada y del Mundial de Rusia

La actriz brasileña también asegura que vio los primeros capítulos de 'La Reina del Sur', protagonizada por Kate del Castillo

“The Queen Of The South” estrenará su tercera temporada este 21 de junio, a través de la señal del canal USA a las 9/8c. Su protagonista la actriz brasileña Alice Braga conversó con este medio sobre lo que le depara a Teresa Mendoza esta nueva entrega y cómo vive ella la energía de este impactante personaje que narra la vida y el drama de una narcotraficante, historia relatada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, titulada baja el mismo nombre del programa televisivo.

“En esta nueva temporada veremos cómo Teresa Mendoza empezará a tomar el control de su vida, y además se hará cargo de su destino“, dijo Braga con entusiasmo ya que asegura de que la lucha será constante y reveladora para el personaje. La brasileña también reconoce que su papel ha logrado cautivar a los televidentes, hombres y mujeres, debido al temperamento de lucha de esta mujer. A la que cual se le reconoce por no “ser una buena persona“, pero también se le puede ver como una posible “víctima de las circunstancias“.

Cabe señalar que aunque la serie está basada en la historia de Reverte los guionistas están recreando nuevos episodios y sucesos, por lo tanto el público debe de estar pendiente de la nueva temporada que llevará a sus protagonistas al límite físico y emocional.

Braga en la actualidad es una de las actrices latinas que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de una serie y un personaje en el cual el papel de la mujer es realmente el principal: maneja las armas, lucha, mata y sobrevive. La brasileña es la prueba viviente de que los tiempos en Hollywood están cambiando, sobre esto la actriz dice que reconoce que su personaje está construido sobre la base de acciones típicas de los hombres, y no de las “mujeres”, y por esta razón le parece “maravillosa la posibilidad de interpretarlo, y es bueno ver que este personaje no se victimiza, nunca se rinde, y además demuestra qué tan fuerte puede llegar a ser una mujer“.

Alice Braga como actriz asegura que ama mucho el personaje de Mendoza porque “es un personaje muy humano, y trato de abordarla en cierta medida desde esa perspectiva, tampoco puede hacerla del todo agradable, porque es una traficante de drogas, ella es parte de un mundo muy loco“, pero eso no evita que ella pueda entender y tratar de plasmar el “viaje o las razones que llevan a Teresa Mendoza a ser quién es“.

Actores y actrices en alguna medida impregnan algo de sí mismos en sus personajes, y sobre este punto Alice Braga dice que en lo personal ella “somos muy diferentes, pero creo que en lo personal he aprendido mucho de ella, a no victimizarme, a tratar de ser fuerte en las situaciones más complicadas. Trato de aprender de ella en lo humano, viendo cómo es ella como humana“. Sobre todo porque Braga dice que “a veces soy muy suave, cuando Teresa no lo sería así“.

Alice también cuenta que el papel es un verdadero reto para ella “no solo por el drama que vive el personaje, sino también porque es bastante físico. No tengo ningún problema con irme a casa y dejar a Teresa en el set, pero físicamente es retador, a nivel emocional también es fuerte“.

En el año 2011, Telemundo realizó la versión en español de la novela de Reverte, “La Reina del Sur“, encarnada por Kate del Castillo. Braga cuenta que vio el proyecto en sus primeros capítulos y le gustó porque respetaron mucho el libro, sin embargo para su papel “empecé desde cero, porque leí el libro hace diez años, también, y me encantó. Y por eso cuando me llamaron para hacerlo respondí, porque para cuando lo leí se convirtió como en mi biblia. Pero sí ve parte de la telenovela, pero no la vi toda. Pero me gustó porque siguieron bien el libro, y me encantó mucho lo que hizo Kate porque le rindió honor al escritor con su interpretación“.

La actriz Alice Braga también ha formado parte de otros grandes proyectos hollywoodenses como “Soy Leyenda” (2007) junto a Will Smith, y para el año 2019 también formará parte del elenco de la esperada “The New Mutants”, en donde le da vida a Cecilia Reyes, la mentora del grupo de mutantes.

Por otra parte, como buena brasileña está siguiendo de cerca el Mundial de Rusia, y aunque se dice “sorprendida” por cómo terminó el encuentro entre Brasil contra Suiza (empate a uno), ella sigue apoyando al equipo encabezado por Marcelo y Neymar.