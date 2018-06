Centro para menores inmigrantes los inyectó con poderosas drogas psiquiátricas: demanda

El centro de tratamiento de Shiloh que alberga menores inmigrantes separado de sus padres fue demandado en un tribunal de California

En medio de la polémica por la separación de menores inmigrantes en la frontera sur se conoció este miércoles de una escandalosa denuncia que prende las alarmas sobre los abusos que estos menores están sufriendo en el sistema migratorio de EEUU.

Una demanda presentada ante un tribunal federal a fines de abril alega que el Centro de atención Shiloh, un refugio privado para menores inmigrantes en Texas inyectó forzadamente a niños inmigrantes separados de sus padres con drogas para sedarlos, según descubrió una investigación publicada este miércoles por Reveal y el Texas Tribune .

De acuerdo con la demanda, menores indocumentados bajo custodia estadounidense fueron inyectados con poderosas drogas psiquiátricas, haciéndolos “mareados, apáticos, obesos e incluso incapacitados”.

Los padres y los propios niños les dijeron a los abogados que las drogas les impedían caminar y los hacían dormir por largas horas, según las declaraciones juradas presentadas el 23 de abril en el Tribunal de Distrito de los EEUU en California.

“El supervisor me dijo que iba a recibir una inyección de medicamento para calmarme”, relata una niña dentro de la demanda conocida por Reveal. “Dos miembros del personal me agarraron y el médico me dio la inyección a pesar de mi objeción y me dejaron allí en la cama”.

Otro niño contó que lo obligaron a tomar pastillas por la mañana, al mediodía y por la noche. El niño dijo “el personal me dijo que algunas de las píldoras son vitaminas porque creen que necesito aumentar de peso. Las vitaminas cambiaron aproximadamente dos veces, y cada vez me siento diferente” dijo el menor en el reporte.

El centro de tratamiento de Shiloh ubicado en Manvel, Texas se encuentra entre las 71 compañías que reciben fondos del gobierno federal para alojar y supervisar a niños inmigrantes considerados como menores no acompañados.

Estas empresas contratadas por el gobierno de los EEUU para alojar a niños detenidos continúan recibiendo millonarias sumas de dinero.

En los últimos cuatro años, el gobierno de los EEUU otorgó $1.5 mil millones de dólares a compañías que administran centros de detención privados que enfrentan serias denuncias de negligencia, abuso sexual y físico contra menores inmigrantes.

“No tienes que ser un científico espacial aquí; parece que están tratando de controlar la agitación y el comportamiento agresivo con medicamentos antipsicóticos “, dijo a Reveal Mark Mills, psiquiatra forense que practica en el área de Washington, DC y quien fue testigo experto de una demanda que en 2008 impidió que el gobierno federal administrara drogas antipsicóticas a la fuerza a indocumentados en espera de la deportación.

“No es necesario administrar este tipo de medicamentos a menos que alguien esté sacando su globo ocular o algo así. La instalación no debe usar estos medicamentos para controlar el comportamiento. Para eso no se deben usar antipsicóticos. Eso es lo que solía hacer la antigua Unión Soviética ” señalo Mills.

Un abogado que representa a los niños dijo que los jóvenes separados de sus padres suelen estar deprimidos, enojados, ansiosos y, a veces, indisciplinados y eso, a su vez, fomenta la prescripción de medicamentos inapropiados por parte de estos centros de detención.

A un niño se le recetaron 10 inyecciones y píldoras diferentes, incluidos medicamentos antipsicóticos como Latuda, Geodon y Olanzapina, el medicamento para el Parkinson Benztropine, los medicamentos anticonvulsivos Clonazepam y Divalproex, el medicamento para el dolor nervioso y el antidepresivo Duloxetina y el potenciador de la cognición Guanfacine.

El Centro de Tratamiento Shiloh no ha respondido publicamente ante el conocimiento de la prensa sobre la demanda. La Oficina de Reubicación de Refugiados del gobierno tampoco ha respondido .