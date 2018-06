Las cuotas escondidas de la TV por cable

Los consumidores odian los cargos inesperados en todo, desde los boletos de avión hasta las cuentas del celular.

Es por esto que Consumers Reports está lanzando un programa llamado “¡¿Y esa cuota?!” [“¡¿What the Fee?!”] para resaltar los cargos sorpresivos y para ayudar a los consumidores a pelearlos.

Ninguna tarifa parece molestar más a los consumidores que las que encuentran en sus cuentas de cable. Y esta semana, Consumer Reports planea entregar una petición con más de 100,000 firmas a Comcast, el proveedor gigante de Internet y cable, exigiendo a la compañía que aborde este problema.

“Con la proliferación de las cuotas agregadas, es casi imposible que los consumidores encuentren el costo total de un paquete de cable antes de encontrarse atrapados en un contrato; y las compañías de cable cuentan con esto”, dice Jonathan Schwantes, abogado principal de políticas de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. “Estos cargos confusos y con nombres engañosos siguen aumentando el monto de las cuentas, aunque tengas una tasa promocional”.

Cuando les preguntamos acerca de cuotas inesperadas, cientos de miembros de Consumer Reports nos dijeron que los cargos de la TV por cable aumentaron el cargo mensual más que lo que les habían prometido. Consumer Reports recibió la cantidad más grande de quejas sobre el servicio Xfinity de Comcast, pero los miembros mencionaron varias otras compañías.

Una forma de combatir estas cuotas inesperadas es unirte al esfuerzo de Consumers Union visitando WhatTheFee.com y firmando nuestra petición que enviaremos a las compañías de servicios de cable, exhortándolos a hacer más transparentes sus precios.

También puedes considerar cortar tu servicio de TV por cable, aunque mantengas los servicios de Internet y de teléfono de la misma compañía. Eso debería eliminar los siguientes cargos agregados:

Las cadenas como ABC y Fox siempre han cobrado a las compañías de cable por su contenido y sin embargo, esto todavía no se integra al precio anunciado.

Esto cubre las cadenas de deportes regionales pero nadie te dice que las mismas compañías de cable son dueñas de algunas de ellas.

La cuota de alta definición [HD] persiste como adicional años después de que prácticamente toda la programación ha migrado a alta definición.

Tienes que rentar tu decodificador y tal vez el control remoto también. A lo largo de unos años, estos cargos fácilmente se suman para representar hasta más de lo que pagaste por el televisor.

Esto a menudo es la cuota adicional más grande de la cuenta del servicio de cable. Es lo que te cobran por tener la capacidad de grabar programas.