“¡Familias merecen estar unidas!”, exigen angelinos

Una coalición de grupos inunda las calles del centro para manifestarse y marchar contra las políticas del presidente Trump de separación de los refugiados y sus hijos

Los angelinos no se quedaron de brazos cruzados frente a la política de separación y detención de familias de la administración Trump y llevaron a cabo una masiva protesta bajo el nombre “Las familias merecen estar unidas” frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

“Queremos que se acabe ese programa de Cero Tolerancia. Estamos mirando el dolor y la pena de muchas familias. A muchos padres ya los deportaron y no saben dónde están sus niños. Más de 2,300 menores les fueron quitados a sus padres”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Exigió que a los padres se les saque de las prisiones y se les permita reunificarse con sus hijos. “Ahora la única opción que tienen es quedarse en esas prisiones o ir con sus hijos a prisiones colectivas. Eso no es una solución. Estamos dependiendo de las cortes para que se respeten los derechos al debido proceso de los refugiados”, señaló.

La líder proinmigrante fue muy clara al decir que la política de Cero Tolerancia lleva el propósito de castigar a los padres por huir de sus países. “Por castigarlos, dañan las vidas de sus hijos. ¡Es inaceptable!”, tronó.

Lamentó que como nunca antes en ninguna otra administración federal, se les haya puesto cargos criminales a los padres que llegan en busca de refugio y les hayna quitado la custodia de sus hijos.

Criticó que el gobierno de Trump nunca haya tenido el plan de de reunificar a padres e hijos. “Pensaron que iban a hacer el daño sin que nadie se diera cuenta, que a nadie le iba a importar y separaron a padres e hijos por miles de millas. ¡Todos estamos indignados!”, clamó.

A la protesta se unieron funcionarios como el alcalde Eric Garcetti, el candidato demócrata a gobernador Gavin Newsom, la senadora Kamala Harris y gente de medio artístico como el comediante Eugenio Dérbez y el cantante John Legend.

Alcalde recibe críticas

El alcalde Garcetti recordó que su abuelo fue un inmigrante. “Yo soy un nieto de los refugiados de México. Mi abuelo fue un bebé en los brazos de su mamá cuando cruzó la frontera”, dijo a la multitud.

“Si eres pro-familia no puedes separar familias. Tengo un mensaje para la Casa Blanca: Nos importa lo que pasa y tú deberías hacer lo mismo. Haz tu trabajo porque adivina qué, si tú no lo haces, vamos a buscar quién lo haga por ti”, enfatizó.

La intervención de Garcetti se vio opacada por los gritos de los grupos que portaban un pancarta que decía: “Garcetti miente sobre el Santuario” debido a que no están conformes con que el alcalde no haya aprobado aún una ordenanza local para convertir a la ciudad de Los Ángeles en Santuario como sí lo ha hecho la ciudad de Santa Ana.

Mientras Garcetti hablaba, los grupos inconformes gritaban: !Santuario ya!, ¡Tú eres el alcalde. Prohíbe ICE!

Tessie Borden, portavoz del grupo Indivisible Highland dijo que hay molestia porque Los Ángeles no tiene una ley local Santuario que limitaría severamente la cooperación y los operativos conjuntos entre la policía local y el ICE. “La mayoría de los estudios señalan que el 70% de los arrestos de inmigrantes son hechos por las policías locales en el país”, subrayó.

Apoyo de celebridades

Chrissy Teigen, la esposa del cantante John Legend apareció en el escenario con un muñeco amarrado con una especie de rebozo a su cuerpo emulando a las mujeres que llegan en busca de refugio a los Estados Unidos. Legend interpretó al piano la canción What’s going on (Qué está pasando en español) y su nueva canción Preach (Predicar en español). “Tú no puedes solo platicar sobre esto o mandar un tweet. Tienes que hacer algo”, animó Legend a los asistentes.

Muchas familias acudieron a la demostración. Agi Arnold dijo que asistió porque no le gusta lo que ocurre en el país. “Pienso que está yendo en la dirección equivocada. Estoy en contra de que se roben a los niños. Siento que Donald Trump está secuestrado a estos niños”, expresó.

Francis acudió con su hija Nivea acompañada por su hermana Gina quien iba con su nieta Asliyaa. “Supimos por Facebook de esta demostración. Compartí la invitación con mis amigos y decidimos venir porque no nos gusta que estén separando a los padres de sus hijos”, dijo Gina. Su nieta Aaliyaa de siete años confesó sentirse triste al ver las imágenes de los niños puestos en jaulas luego de ser separados de sus padres en la frontera.

Los DACA cuentan sus historias

Las voces de los jóvenes beneficiados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se hicieron escuchar. “Mi nombre es Melody y soy indocumentada, sin remordimientos y sin miedo”, dijo una joven DACA quien contó su historia de cómo su madre adolescente la trajo de Guatemala cuando ella tenía nueve años.

Su madre la dejó en Guatemala cuando ella era una bebé para venir a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. “Ella quería que yo tuviera una mejor oportunidad, algo que ella nunca tuvo”, dijo.

Reconoció que su corazón se le hace pedazos cuando piensa en los niños y bebés dentro de jaulas al ser separados de sus padres.

“No nos detendremos hasta que todas las familias sean juzgadas por su conducta y no por la posesión de un pieza legal de papel”, exclamó.

Y dijo que al final de su vida, ella quiere decirle a Dios que usó todo su talento y lo que le dio para representar a quienes no tienen voz. “¿Tú qué vas a decirle a Dios, Donald Trump? ¿Dónde está tu corazón? gritó mientras era aclamada por los manifestantes.

Al terminar la protesta, los asistentes encabezaron la “Marcha por la Libertad” del Ayuntamiento hasta el Centro de Detención Federal que está a pocas cuadras en las calles Aliso y Alameda.

Los seguidores del presidente Trump también llevaron a cabo una contra protesta en el mismo lugar.