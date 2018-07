Victoria para residentes de Compton en pro del agua limpia

Comisión vota para disolver el Distrito de Agua Sativa, que atiende a 1,600 hogares, debido a meses de líquido turbio

La Comisión de Formación de la Agencia Local (LAFCO) aprobó por unanimidad este miércoles el proceso para disolver el Distrito de Agua Sativa de Compton, después de múltiples acusaciones de residentes que argumentaron recibir agua contaminada.

“La votación de hoy fue un voto para la gente”, dijo la Supervisora Janice Hahn y miembro de LAFCO —la agencia que fomenta la formación ordenada y el desarrollo de la agencia local, después de aprobarse la disolución.

“Los miembros de la Junta de Sativa han ignorado sus responsabilidades, han abusado de sus posiciones e incluso han tenido el valor de darse bonos, todo mientras sus clientes lidiaban con el agua amarillenta y sucia del grifo”, agregó la supervisora.

“Se acabó el tiempo. Estamos disolviendo este distrito y concentrando nuestra energía en encontrar una agencia capaz y confiable para asumir el control”.

El problema se hizo público hace meses cuando docenas de residentes de Compton y Willowbrook, al sur de Los Ángeles se plantaron frente a la agencia de Sativa asegurando que el agua de sus grifos sale sucia y Sativa no hace nada por ayudar.

Lucía Camacho, residente de Compton y quien llegó a la reunión de LAFCO, dijo que desde hace mucho tiempo ella y su familia están gastando alrededor de 200 dólares mensuales en agua embotellada y aparte tienen que pagar la mensualidad del agua sucia que reciben.

“Pedimos al condado de Los Ángeles que nos ayude para tener agua limpia para vivir, para tomar y para cocinar. Para hacer cosas que se hacen todos los días”, dijo Camacho preocupada.

La mujer latina dijo que en su casa en ocasiones el agua sale con pedazos de metal y le preocupa.

“Mi mamá se ha enfermado del estómago y a mí me da tanta tristeza porque ella es una persona mayor de edad de 75 años o mi sobrina de 13 años, es una niña y tiene que bañarse y lavarse los dientes con esa agua. No se me hace justo”, dijo Camacho con un nudo en la garganta.

Se estima que Sativa sirve agua a unos 1,600 hogares cuyos residentes pagan una mensualidad fija de 65 dólares.

En abril representantes de Sativa reconocieron que el agua sale amarillenta y culparon a un operador nuevo que contrataron a principio de año, el cual supuestamente implementó un programa de lavado con agua a alta presión para mejorar la calidad del agua de la comunidad.

Al hacer esto se desaloja el sedimento —partículas con las que llega el agua que sale de los pozos de la tierra— que se ha acumulado durante 70 años de estas tuberías.

Los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) dijeron en una reunión en mayo que el agua había sido examinada y no se encontraron bacterias pero si contenían altos niveles de manganeso. No obstante aseguraron que no había amenaza en la salud de los residentes.

¿Quien se encargará del agua?

Debido a que el proceso de disolución del distrito y la búsqueda de una nueva agencia para hacerse cargo del distrito puede tomar meses, la supervisora Hahn y el supervisor Mark Ridley-Thomas—quien representa a Compton y Willowbrook—enviaron una carta a la Junta Estatal del Agua proponiendo que se designe al condado de Los Ángeles como administrador interino del distrito de agua hasta que se pueda identificar una agencia a largo plazo.

“El Condado está preparado para intervenir para tomar el control de este distrito hídrico mal administrado por mucho tiempo”, dijo la supervisora Hahn. “El liderazgo de Sativa ha demostrado ser incapaz y poco confiable y mientras LAFCO avanza para disolver este distrito, tengo la esperanza de que el condado pueda brindar la supervisión y la estabilidad necesarias”.

La supervisora Hahn pidió a sus colegas de LAFCO que escriban una carta similar a la Junta Estatal del Agua respaldando la propuesta de nombrar al condado de Los Ángeles como administrador interino. Su moción fue co escrita por la supervisora Kathryn Barger.

“La situación en el Distrito de Agua del Condado de Sativa es completamente inaceptable y me complace unirme a la supervisora Hahn y a mis colegas Comisarios de LAFCO para solicitar al estado que permita que el Condado actúe como un administrador interino”, dijo la supervisora Kathryn Barger.

“El agua de alta calidad es una necesidad humana básica. Cuando un sistema actual de gobernanza falla en respaldar esa necesidad, nos corresponde intervenir y garantizar que se satisfaga esa necesidad”.

Tras la votación, la residente de Compton Martha Barajas, quien también llegó a la reunion y quien ha sido afectada por meses por el agua contaminada, dijo que celebran un paso hacia el camino correcto.

“Pero la víctoria todavía no se celebra hasta que obtengamos el agua limpia”, dijo Barajas.

Hasta el momento La Opinión no ha recibido respuesta de parte de Sativa.