Problemas: Meghan Markle quiere ser mamá, pero el príncipe Enrique parece renuente

Parece que el duque de Sussex ha dejado clara su negativa a tener una familia numerosa

La visita oficial de los duques de Sussex, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, a Irlanda no solo se está caracterizando por la relativa informalidad con la que la pareja real aborda sus encuentros con los más altos representantes del país que les acoge, como ocurrió a principios de esta semana al recibir estos una calurosa bienvenida por parte del perro del presidente, sino también por las pistas que ya ha ido dejando el príncipe en relación con una futura incursión en la paternidad.

Como ha publicado la revista People citando a una de las muchas personas que se concentraron ayer jueves en Dublín para saludar personalmente a Enrique y Meghan, el también duque habría dejado bien clara su negativa a tener una familia demasiado numerosa y, desde luego, a la idea de tener nada menos que cinco retoños.

“Le dije a Enrique: ‘Mi marido también es pelirrojo y me ha dado cinco hijos, ¿cuándo se van a poner ustedes en ello?'”, ha contado Elaine Adam-Stewart, de 43 años, a la citada publicación para revelar, a continuación, la sorprendente respuesta que le lanzó el hijo menor de la fallecida Diana de Gales. “Pues primero se rió y luego me dijo: ‘¿Cinco hijos? Me parecen demasiados’“, ha asegurado.

Puede que la atractiva pareja no esté por la labor de contar con una prole tan extensa –aunque espacio y ayuda en el palacio de Kensington no les falta– de la que responsabilizarse hasta el fin de sus días, pero lo cierto es que Meghan siempre habría tenido un fuerte instinto maternal -o eso asegura su padre, Thomas Markle– que debería llevarles a debutar en la paternidad más pronto que tarde.

“Meghan siempre ha querido tener hijos y ha estado esperando mucho tiempo a que le llegara la oportunidad. Cuando conoció a Enrique y me contaba lo enamorada que estaba de él… Está claro que el niño o la niña llegará en algún momento. Por mi parte, solo puedo decir que estoy muy orgullosa de los dos. Son maravillosos y los quiero mucho”, confesaba Markle recientemente.