Paris Hilton sobre Lindsay Lohan: “Es una mentirosa patológica”

Las declaraciones de la rubia heredera sobre la que alguna vez fue su amiga han sido brutales

En la primera década del milenio, Paris Hilton, Lindsay Lohan y Kim Kardashian se perfilaban como las abanderadas de un nuevo tipo de celebridades famosas solo por el mero hecho de serlo, aunque en aquella época la esposa de Kanye West era, irónicamente, la menos conocida de las tres.

A las estrellas les unía además una estrecha amistad, sobre todo en el caso de Lindsay y Paris y esta última y la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians‘, pero su relación se fue deteriorando según evolucionaban sus respectivas carreras. Sin embargo, el paso del tiempo parece haber contribuido a limar las asperezas entre Kim y Paris, en vista de que la popular rubia sí ha invitado a su antigua ‘bff’ y asistente personal a su futura boda con Chris Zylka, para la que la antigua protagonista de ‘Chicas Malas’ no ha recibido invitación.

Esa información, que la futura novia no se ha molestado en intentar ocultar, ha provocado que sus fans echen mano de la hemeroteca para resucitar en la esfera virtual el mediático enfrentamiento que vivieron Paris y Lindsay en 2006, después de que durante una noche de fiesta la pelirroja asegurara a los paparazzi que la otra era una “zo**a” que le había tirado una bebida por encima, algo que negó al día siguiente.

“Mentirosa patológica“, se ha limitado a comentar Paris Hilton, en forma de hashtag, tras ver la publicación de esas antiguas grabaciones que había compartido una cuenta de sus fans en Instagram.

En su momento, la DJ y diseñadora también aseguró que no se plantearía asistir al enlace de la intérprete si algún día se animaba a pasar por el altar debido a que está “demasiado ocupada”.