¿Qué tipo de líder busca? 5 tipos de liderazgo empresarial

Líder no es sinónimo de jefe, y dependerá la clase de cabeza que quieras, según el rumbo que quieras darle a tu empresa

Ser un buen líder, y no meramente un jefe, puede ser la clave del éxito de un equipo de trabajo y el rendimiento del mismo. Desde hace un buen tiempo, las empresas están tratando de redefinir los perfiles que se encargan del manejo del personal para hallar a quien sea capaz de liderar y no de mandar. Hoy se explican algunos de los tipos de liderazgos empresariales para que identifique en su grupo de trabajo quién cumple con estos rasgos y confíe plenamente en su gerencia.

Tipos de liderazgo empresarial que deberían tener los gerentes de su grupo

Hay un montón de rasgos que le dan cuerpo a distintos tipos de liderazgos, pero no es obligatorio que sus jefes o gerentes tengan todos los tipos de liderazgos, toca estudiar en cada caso, cuál es el tipo que mejor encaja con el estilo o exigencia de su empresa o negocio.

Liderazgo democrático

Tal y como lo indica su nombre, el líder democrático entrega parte de su responsabilidad al resto del equipo, es decir, aunque sigue teniendo la responsabilidad del cargo, sabe determinar en qué momentos es bueno permitir la participación de los subordinados para tomar una decisión final.

Ser democrático es una parte importante en la gerencia de un departamento porque mantiene motivado al equipo. Les hace sentir que su presencia y participación es importante para llevar la armonía a tope dentro de la organización.

Dentro de su equipo de trabajo ¿tiene un líder democrático? ¿le es útil tener un líder de este tipo?

Liderazgo autocrático

Es el antónimo del líder democrático, el clásico jefe de una organización el cual deja reposar en su espalda el mando y la responsabilidad total del desarrollo del equipo. No justifica, no promueve la participación y no pide opiniones a sus subordinados.

Ciertamente un líder debe ser autocrático en ciertas situaciones, pero no debería ser una actitud que persista durante su gerencia porque puede ser aburrido para el resto del equipo trabajar en un ambiente en donde la comunicación y participación no sea frecuente o fluida.

¿Qué pasaría si un líder autocrático es encargado de una gerencia? Dentro de un equipo de trabajo puede haber personas con muchos años en el cargo y eso viene acompañado de experiencia. Experiencia que quizás, no tenga el jefe, o mejor aún, cualquier integrante del equipo puede encontrar fallas que el gerente desde su posición no puede ver y si es dictatorial, puede avecinarse el fracaso de las tareas del equipo.

¿Si dependiera de ese departamento el retorno de la inversión?

No permitir la participación del equipo puede ser una decisión que impida el crecimiento y rendimiento del grupo.

Liderazgo transformacional

Sinónimo de un tipo de líder que ama la evolución, los cambios, la explotación de las habilidades naturales del equipo (desde el lado más positivo).

Los líderes transformacionales apuestan, en parte, a la ejecución de estrategias para desarrollar las habilidades y aptitudes de su equipo. Es transformacional porque como líder sabe cuáles son las personas de su equipo capaz de realizar tareas fuera de sus funciones, y además hacerlas bien, es decir, transforma para bien cada papel de cada integrante.

Literalmente hace evolucionar al equipo a un grupo más integrado. Y desafía inteligentemente a su equipo para hacer tareas de las que, quizás, no estaban conscientes de que podrían hacerlas pero siempre obteniendo los resultados deseados.

Liderazgo transcultural

Ahora que los equipos de forma remota están de moda, hace falta un tipo de líder que entienda el fondo y la forma de distintas culturas, y aun así, logre impulsar el rendimiento y la sincronía de todos.

El líder transcultural es esencial en estos tiempos en donde solemos establecer relaciones profesionales fuera de nuestras fronteras ¿tiene usted una empresa en la que participan personas desde distintas partes del mundo, sean colaboradores o empleados directos? Pues bien, podría estar necesitando un líder transcultural.

Los líderes transculturales también pueden ser de gran ayuda en los países que reciben muchos inmigrantes. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que históricamente ha tenido múltiples culturas en sus tierras, por eso en una empresa puede haber mexicanos, japoneses, chilenos, irlandeses, etc.

Las gerencias necesitan tener al mando a personas que sean capaces de entender las diferencias culturales de cada integrante del equipo, y usarlas a favor para optimizar la evolución y resultados de las tareas.

Coaching de liderazgo

Este tipo de liderazgo es fantástico porque nutre el aprendizaje del equipo. Como bien debe saberlo, los coaching tienen el papel de enseñar, entrenar, y maximizar el desarrollo personal y profesional de los que reciben sus consejos.

Si se mezcla el coaching con el liderazgo de un departamento, podemos tener como resultado un equipo premium, y eso es lo que toda empresa quiere.

El coaching de liderazgo básicamente ayuda a los participantes de un grupo a refinar sus habilidades innatas para explotarlas en el ejercicio de sus funciones. Suena perfecto y puede afectar en gran medida, el desempeño de todos los integrantes del equipo.

¿Quiere usted un coaching de liderazgo? ¿es propicio entrenar a sus empleados para maximizar sus habilidades?