Foto: Se reencuentran Rutila Casillas y El Chema de ‘El Señor de los Cielos’

Que honor poder ser parte de esta asociación donde donar amor es lo más importante @apduntrasplante corran la voz, donen, infórmense !! GRACIAS por invitarme a ser parte de esta fundación tan importante y a partir de hoy me comprometo a poner mi granito de arena, y estos guerreros me acompañaron hoy! @mauochmann @peeweemusic @mauricioislas

A post shared by Carmen Aub (@carmenaub) on Aug 1, 2018 at 4:30pm PDT