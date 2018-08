Iggy Azalea confirma romance con DeAndre Hopkins

La afamada artista aún no se ha pronunciado, aunque dada la espontaneidad que tanto definen su carácter podría hacerlo en cualquier momento

La cantante Iggy Azalea y el jugador de fútbol americano DeAndre Hopkins no han tenido problema alguno a la hora de empezar a presumir ya de su envidiable historia de amor en las redes sociales, aunque lo más curioso del último intercambio de románticos y sensuales mensajes que han protagonizado en Instagram -el primero que se produce de cara al público- es que ha tenido lugar antes incluso de que la pareja confirmara oficialmente su relación sentimental ante los medios y sus respectivos fans.

Todo comenzó en la noche de ayer miércoles cuando el astro de la NFL compartió una foto en su perfil de la plataforma en cuya descripción se podía leer: ‘Mis amigos australianos me llaman leyenda’. Rauda y veloz, la deslenguada rapera añadió un comentario al tablón que no pasó desapercibido para los internautas al sugerir que entre ellos existía un vínculo muy estrecho y particular: “Sé de otras muchas cosas que podría llamarte”, le dirigió a la vista de todos.

Como era de esperar, numerosos admiradores del deportista y otros cuantos de la estrella del pop se lanzaron en tromba a la citada sección de comentarios para hacerles toda clase de preguntas que pudieran aclarar de una vez por todas el misterio. “¿De verdad están juntos Iggy Azalea y DeAndre Hopkins?“, se cuestionaba buena parte de la comunidad digital ante semejante declaración realizada por la intérprete.

La respuesta no se hizo esperar y, todo sea dicho, llegó de una forma mucho más directa y explícita de lo que muchos habían esperado. Tanto es así, que el futbolista se limitó a contestar con un “Sí, por supuesto” y la controvertida artista quiso ir un paso más allá al referirse a DeAndre como su “hombre”.

Sin embargo, la afamada artista no se ha pronunciado todavía, aunque dada la espontaneidad y naturalidad que tanto definen su carácter podría hacerlo en cualquier momento, si DeAndre es ese misterioso chico vegetariano al que se refería hace unas semanas en su cuenta de Twitter y sobre el que lamentaba que su futura relación quizá no fuera a cuajar debido, por un lado, al vegetarianismo de este y, por el otro, a su propia adicción a los perritos calientes y demás productos cárnicos.