Aislinn Derbez habla de ‘La Casa De Las Flores’ y de cómo fue trabajar con Verónica Castro

La serie está disponible en la plataforma digital a partir de este 10 de agosto y cuenta con 13 capítulos

“La Casa De Las Flores” es la nueva serie de Netflix que contará con 13 capítulos que durarán 30 minutos, cada uno. En dicha producción actúa Aislinn Derbez, reconocida actriz mexicana que también posee fama internacional por ser la hija del humorista, actor y productor Eugenio Derbez.

Esta nueva aventura de Netflix reúne a un gran elenco, entre los que se destacan Verónica Castro, Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Sheryl Rubio y Paco León y juntos le dan vida a la familia de La Mora, que goza de una imagen pública intachable, pero que con la misma intensidad esconde muchos secretos, estos serán como sombras de realidades difíciles de ocultar por mucho tiempo, ya que esconden sentimientos que pujan por salir a la luz.

En conversación telefónica con Aislinn Derbez ella reconoce que en la actualidad “Ninguna telenovela -de las que estamos acostumbrados a ver- toca temas tan polémicos y extravagantes”, de ahí la riqueza del argumento que presenta La Casa de las Flores, en donde Derbez le da vida a Elena de La Mora, la hija menor del matrimonio De la Mora.

En la conversación Aislinn también reconoce el buen trabajo del director Manolo Caro. “El elenco es un gran acierto de Manolo. Él tiene un sello muy particular lleno de arte, controversia y profundidades que te llevan a la reflexión, -la serie- no solo entretiene, tiene una gran crítica social. Es un espejo social”.

La actriz describe buena parte de la narrativa como “una comedia de humor negro” que merece ser vista porque “toca temas muy extremos, desde lo más cotidiano hasta lo más extravagante. Tiene una combinación de cosas que nunca combinarías normalmente. Vemos desde la familia recatada, hasta la familia a la que le importante lo que diga la sociedad”.

Aislinn también manisfestó que la que producción ha sabido mezclar muchos temas que le permiten al televidente encontrar lo “chistoso” adentro de la historia. Y en lo personal asegura que por todo lo anterior le gustó involucrarse en el proyecto, el cual en manos de Manolo Caro, para ella y muchos, es “sinónimo de calidad”.

La intérprete también explica que darle vida a Elena “fue divertido y me dejé llevar a de la mano de Manolo. No fue difícil -solo- por eso. Sí fue un gran reto hacerla mientras estaba embarazada porque estaba muy cansada y agotada”. Por lo anterior la actriz mexicana también reflexiona que en la actualidad para ella es muy “importante encontrar el equilibrio -entre la familia, la maternidad y el trabajo-, y eso me hace feliz. No se puede descuidar ninguna de las dos cosas. Amo ser mamá y quiero darle todo el tiempo de calidad, pero no quiero descuidar mis sueños”. Los cuales junto a su esposo el también actor y productor Mauricio Ochmann está en proyectos “de calidad”, dijo.

Aislinn compartió que junto a Mauricio “tenemos planes de muchas cosas, de seguir produciendo muchas cosas diferentes. Ya llevamos varias cosas juntos… Ya veremos. Tenemos más películas por hacer tanto en México como en Estados Unidos, y creo que es eso hacía donde vamos”.

La hija de Eugenio Derbez contó que para ella fue un verdadero placer poder trabajar con Verónica Castro, de quien dijo con rotundidad “no es una diva“.

“Fue increíble -trabajar con ella- es una mujer maravillosa. Lo disfruté porque contaba chistes y nos apapachaba -daba cariño- mucho. Nada diva. Todos esperábamos que lo fuera por todo lo que ha vivido, pero es demasiado humilde y amorosa”. concluyó Aislinn.

La Casa De Las Flores está disponible a través de Netflix a partir de este 10 de agosto.