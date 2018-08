Rockero racista desea expulsar a toda la raza de EEUU y la muerte de los mexicanos

No se trata de hacerlos famosos , si no de que los manden a la chingada @mypastilla RT para que sepan quiénes son estas basuras y no vuelvan a tocar aquí 🖕🏼🖕🏼🖕🏼 pic.twitter.com/CsOu5OkPYD

— ♫🤘🏼Grace🤘🏼 (@RexyGrace) August 13, 2018