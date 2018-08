Jennifer López tiene a su consentida: Ariana grande

La actriz es muy amiga de muchas cantantes jóvenes como Demi Lovato y Taylor Swift

Jennifer López tiene muchas amistades en Hollywood, pero parece que una de sus consentidas en Ariana Grande. Hace algunas horas la artista compartió una fotografía en donde se luce junto a la joven cantante. Y para muchos este par tienen una belleza facial muy parecida.

JLo compartió la fotografía en su cuenta de Instagram y junto a ella escribió: “Oh hello cutie. love this lil one @arianagrande“. La intérprete de éxitos bailables como “Let’s Get Loud” o “Dinero”, también sostiene amistades importantes con otras estrellas jóvenes de la música como Demi Lovato y Taylor Swift, con ésta última incluso ha compartido el escenario.

La cantante boricua se ha caracterizado por ser abierta con las nuevas generaciones musicales, y cada vez que puede respaldar la carrera de una artista parece estar totalmente disponible.