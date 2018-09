Pence le da la espalda a Trump y manda apoyo a Sessions

En medio de la tensa situación que se vive dentro del círculo cercano de Donald Trump por el nuevo libro (Miedo: Trump en la Casa Blanca) que revela el desprecio y la falta de respeto del presidente por sus subalternos, el jefe de gabinete John Kelly se pronunció.

Dándole la espalda al presidente Trump quien recientemete ha acosado e irrespetado frente al país entero al fiscal general Jeff Sessions, Kelly dijo ante las cámaras que no tiene más que aprecio, respeto y confianza por Sessions.

“Considero a Jeff Sessions como el más respetado”, dijo Pence. “Aprecio su servicio a la nación”.

La palabras de Kelly, quien también ha sufrido los insultos de Trump, llegaron a la pregunta de los periodistas que indagaron al jefe de gabinete si confiaba en Session tras los últimos tuits ofensivos de Trump en contra del Fiscal General.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018