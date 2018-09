Shiloh, hija de Angelina Jolie, se escapó de su casa para ir a ver a Brad Pitt

En medio del complicado divorcio, Angelina habría tomado la noticia con descontento

El divorcio Pitt-Jolie parece no terminarse nunca. Aunque la pareja de actores se separó hace dos años, continúan en el proceso legal por no poder llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus seis hijos de entre 10 y 17 años. Hace algunas semanas, Angelina acusó a Brad de no haber pagado la manutención de sus hijos como correspondía y el actor señaló que, como compensación, le había hecho un préstamo para una compra inmobiliaria.

Esta semana, la situación demostró más complicaciones: Shiloh, que actualmente tiene 12 años, se escapó de la mansión en la que vive con su madre para ir a visitar al actor.

En medio del complicado divorcio y de la dificultad para acordar sobre la tenencia, Angelina habría tomado la noticia con descontento.

Aunque la familia es muy reservada sobre su intimidad, el incidente que llevó a la separación de la pareja después de más de diez años también involucró a sus hijos. Aparentemente, los actores habrían tenido una discusión a bordo de un avión por el estado de ebriedad de Pitt, y Maddox, el hijo mayor de la pareja, intervino en defensa de su madre recibiendo una reacción violenta de parte de Brad.