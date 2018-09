Tony Stewart no tiene equipo para las Indy 500 ¡por no checar su e-mail!

El triple campeón de la Nascar quiere correr la Indy 500 pero no suele revisar su correo electrónico

El tres veces campeón absoluto de la Nascar Cup, Tony Stewart, pretendía correr por sexta vez las 500 millas de Indianápolis (Indy 500), sin embargo, sus malos hábitos para revisar su correo electrónico se lo ha impedido.

El famoso “Smoke” que se retiró de Nascar en 2016 y que ha corrido las Indy 500 de 1996 a 1998 y en 2001, dejó ver recientemente sus intenciones de correr en el mítico óvalo de Indianápolis en 2019, lo que generó la atención de varios equipos.

“Hice lo que suelo hacer, dejé que mi boca funcionara antes de pensar y mencioné que estaba abierto a las posibilidades de correr de nuevo, y en realidad lo estoy”, mencionó a la revista Racer.

Hablar en las semanas anteriores sobre el tema lo llevó a tener pláticas con varios equipos.

“Hablé con Michael Andretti; Roger Penske me dijo que tenía una invitación abierta. También creo que (Chip) Ganassi me podría dar un auto de nuevo”, mencionó Stewart.

Sin embargo, lo increíble en tiempos de la tecnología ocurrió: “Recibí un correo electrónico que no esperaba de parte de Bobby Rahal y David Letterman invitándome a correr uno de sus autos. Yo no leo ni escribo e-mails, así que apenas me di cuenta que el mensaje estaba allí y todavía no lo contesto”.

Sobre sus intenciones explicó que correr las Indy 500 en 2019: “No lo hago solo por hacerlo, quiero correr para ganar la carrera. IndyCar Series es actualmente muy competitiva y los conductores y equipos son realmente duros, así que no es posible sentarse en el auto y ganar, así nada más como pasaba antes”, dijo el campeón de este serial en 1996-97.

Tony Stewart obtuvo la pole para las Indy 500 en 1996, aunque terminó 24. Su mejor posición en la legendaria competencia fue un quinto puesto en 1997. En su última participación, en 2001, terminó sexto.