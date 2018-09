Así luce Majida Issa de ‘Sin senos sí hay paraíso’ como Alejandra Guzmán

De "La Diabla" a "La Guzmán"

Majida Issa se convirtió en una de las actrices favoritas del público gracias a su personaje de “La Diabla” en “Sin senos sí hay paraíso“. La actriz recientemente terminó su participación en la serie de Telemundo ya que adquirió el compromiso de interpretar a Alejandra Guzmán en una nueva bioserie.

El proyecto ya se está grabando en México y ya sabemos como se ve Issa como “La Guzmán“, título de la producción. En un poster promocionando la serie, se ve a Majida personificando a la “reina del rock”.

El elenco incluye a Carmen Madrid como Silvia Pinal, Manuel Masalva como “Luis Enrique Guzmán,” el hermano menor de Alejandra; Esteban Soberanes como “Emilio Guzmán”; Sofía Garza como “Paty”; Aleyda Gallardo como “Nana Tere”; Paula Serrano como “Raquel”; y Paloma Ruíz de Alda como “Cynthia.”

“La Guzmán” narra la vida de Alejandra Guzmán, sumergiéndose en un mundo lleno de adrenalina, rebelión, amor, adicciones y mucho rock and roll. Los televidentes conocerán a una mujer de espíritu indomable, que no se dejó vencer por los obstáculos que la vida le impuso. Alejandra no teme a nada ni a nadie, ha tenido la tenacidad para encontrar su propio camino y brillar con luz propia, reinventándose para siempre darnos la mejor versión de “La Guzmán”.