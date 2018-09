Gina Rodriguez, protagonista de ‘Jane, the Virgin’, casi muere por glotona

La actriz protagonizó una situación que pudo haber acabado muy, pero muy mal...

Gina Rodriguez tenía previsto aparecer en el programa televisivo ‘The Talk‘, pero justo antes de salir al plató sufrió un accidente que podía haber acabado en tragedia. Mientras esperaba la señal para presentarse ante las cámaras, la intérprete quiso aprovechar esos últimos segundos para picotear algo y, con las prisas, se tragó sin pretenderlo un arándano. El problema no es que no le guste esa fruta, sino que es extremadamente alérgica a ella, aunque por suerte los estudios mandaron rápidamente a una enfermera para que le administraran la inyección correspondiente.

“Deben saber que tengo un problema, y es que si me ofrecen comida gratis, siempre digo que sí. Todas y cada una de las veces, no falla. Así que cuando entré en los camerinos que tienen preparados para los invitados y vi que había un montón de comida presentada de una forma preciosa, no pude resistirme. Y de repente me dije: ‘Creo que me he tragado un arándano. Estoy casi segura. Sí, era un arándano’. Soy mortalmente alérgica a ellos“, explicó la protagonista de ‘Jane, the Virgin‘, ya recuperada del susto, cuando por fin pudo salir al plató y conceder su entrevista.

Antes de proseguir, la estrella quiso advertir a todo el público y los espectadores que estaban viéndola desde casa que los medicamentos la habían dejado un poco ‘aturdida’ y se disculpó de antemano por cualquier divertida salida de tono que pudiera protagonizar. Sin embargo, ese no fue en absoluto el caso: Gina se mostró tan encantadora y accesible como siempre y, además, incluso se animó a explayarse acerca de su compromiso con Joe LoCicero y sus planes de boda.

“Creo que vamos a acabar fugándonos y punto. Es demasiado drama. He llegado a un punto en el que he dicho: ‘Ocúpense ustedes de esto. Yo me limitaré a aparecer ese día. Solo quiero hacerlo, decir ‘sí quiero’ y ya está. Con eso me vale‘. Pero entonces empezaron a contarme sus planes y me di cuenta de que no quería hacer nada de eso”, ha confesado algo exasperada.