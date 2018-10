Video: Hombre propina brutal golpiza a una mujer por un lugar de estacionamiento

Una mujer le ganó el sitio para estacionarse y esto desató la furia del corpulento hombre quien descargó su enojo en contra de la hija

Tremendo pleito suscitado entre un hombre y una mujer en el estacionamiento del restaurante Golden Wok, en San Antonio, Texas, y todo por culpa de un lugar para aparcar el automóvil.

El hombre, quien llevaba una camioneta estaba esperando a que un auto saliera para poder estacionarse en ese sitio; sin embargo, la mujer no se percató de esto y al ver el hueco, se le hizo fácil estacionar en él su vehículo.

Molesto por lo sucedido, el hombre se bajó de su camioneta y comenzó a reclamarle a la señora que él había estado esperando por ese lugar, pero ella lo ignoró y solo le dijo que se estacionara en otro sitio. Enojado, el hombre pateó el auto de la mujer.

En la parte de atrás viajaba la hija de la mujer, una joven que se ha identificado como Anjelica Lozano. Al percatarse del golpe que le propinó al auto de su madre, enfurecida, le metió un golpe en el rostro.

Esto provocó la ira del hombre quien sin pensarlo, se le fue encima a Anjelica, golpeándola fuertemente y en varias ocasiones en el rostro. También, la empujó con violencia hacia otro vehículo que estaba estacionado al lado y también termino por arrojarla al suelo para seguir golpeándola.

La madre de Anjelica se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, regresó y trató de hablar con el hombre, pero este también la empujó. Pese a todo, la joven logró levantarse y lo encaró, pero nuevamente le pegó. Pese a ello, pudo volver a levantarse y de nuevo, lo enfrentó, pero él decidió subirse a su camioneta y se fue.

“Sólo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al piso mientras me seguía golpeando… Quiero que a este sujeto fuera de las calles, es un monstruo. Tiene que estar tras las rejas”, contó Lozano a Fox San Antonio.

La policía ya tiene identificado al agresor y ya iniciaron una investigación para tratar de capturarlo.