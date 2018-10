¿Es grave la enfermedad de Adamari López?

Sus fans están preocupados y piden información

La carismática conductora boricua Adamari López ha brillado por su ausencia estos días en Un Nuevo Día de Telemundo. Como ella misma dio a conocer, su ausencia se deba a un problema de salud, sin embargo a más de una semana de su hospitalización, sus seguidores se han mostrado preocupados.

“Nadie nos dice dónde está Adamari. Mucho silencio”, “¿Cómo sigue Adamari? No sabemos nada de ella”, “Por favor díganos qué pasa con Adamari. Sus fans estamos preocupados”, han externado seguidores de la famosa de 47 años, tanto en la cuenta de Instagram de la conductora, como de su pareja Toni López.

El mismo Toni López, asiduo a publicar detalles de su vida personal en redes sociales, se ha mantenido discreto con la salud de su amada. Lo más que dejó ver fue una imagen de su hija Alaïa.

“Está triste, mami está enfermita, se está recuperando y está triste”, expresó el bailarín español.

Hay que recordar que Adamari anunció que fue a dar al hospital: “Me he sentido súper malita en estos días y no me queda otra remedio que venirme a poner un suero”.

Así, ante la incertidumbre de sus seguidores, “Ada” sigue ausente pero con mucha gente que la espera.