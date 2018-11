Melania le devuelve el derechazo a Michelle Obama

Luego de que Michelle Obama dijera ante la prensa que no puede entender cómo Melania Trump dice que es “la persona más acosada del mundo” sugiriendo que debería concentrarse en trabajar y no en la prensa Melania le responde.

Una fuente cercana a la primera dama le dijo a Hollywood Life que Melania está muy molesta por las palabras de Michelle diciendo que para Michelle es muy facil y convenientes criticarla pues ella y su marido Barack Obama no sufrieron la presión y el acoso de la prensa como ella y Donald Trump lo están sufriendo.

Todo empezó cuando Melania Trump dijo: “Podría decir que soy la persona más acosada del mundo”. Si pudieras ver lo que la gente realmente dice de mí lo entenderías” dijo la esposa del magnate durante una entrevista televisiva.

Melania Trump didn’t like how Michelle Obama responded to her feelings about being “bullied.” https://t.co/MGKtDa2WVL

— HollywoodLife (@HollywoodLife) November 11, 2018