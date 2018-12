Sophie Turner saca las uñas para defender a sus cuñados Priyanka Chopra y Nick Jonas

Los rumores la hicieron explotar

En los últimos días las imágenes del fastuoso enlace que protagonizaron el pasado fin de semana Priyanka Chopra y Nick Jonas han dado la vuelta al mundo. La que ya es considerada por muchos la boda del año en la meca del cine -y solo porque la del príncipe Enrique y Meghan Markle ha conseguido hacerle sombra en la crónica social al tratarse de la realeza- ha acaparado un sinfín de titulares por las numerosas y espectaculares ceremonias que incluyó combinando la cultura y la religión de los novios.

Las reacciones han sido abrumadoramente positivas debido en gran parte a la felicidad que irradiaban los dos enamorados y la manera en que han querido compartir parte de su gran día -o grandes días, en su caso- con sus fans a través de sus redes sociales. Sin embargo, no podía faltar quien criticara su unión en ese despiadado foro que pueden ser las redes sociales preguntándose si es tan solo un montaje.

Un nuevo artículo titulado “¿Es real el amor de Priyanka Chopra y Nick Jonas?” y publicado en el portal The Cut ha sido el último en hacerse eco de esas especulaciones. Bajo esa controvertida premisa, en realidad se limita a realizar un recorrido por la cronología de la relación sentimental de los dos artistas y la forma en que ambos habrían tratado de rentabilizar su historia de amor, concluyendo con sorna que todo el mundo sabe cómo acaban esos matrimonios que comienzan con una celebración tan pública de los esponsales entre dos celebridades.

Por suerte para los recién casados, Sophie Turner -la pareja de Joe Jonas y por tanto cuñada de Nick y Priyanka- se ha apresurado en salir en su defensa para que ellos puedan seguir disfrutando tranquilos de su luna de miel.

“Esto es increíblemente inapropiado y completamente vergonzoso. Resulta una decepción que The Cut esté dispuesto a dar a alguien una plataforma para escupir tanta mi**da”, ha contraatacado la protagonista de “Game of Thrones” -que por supuesto no quiso perderse la boda de la pareja- a través de Twitter.

La actriz ha demostrado así que defiende a muerte a la otra mitad de las ‘J Sisters’, como Priyanka y ella se bautizaron a sí mismas durante la despedida de soltera de esta última en honor al grupo musical que formaron en su día sus respectivos chicos con el mayor de sus hermanos, Kevin: los Jonas Brothers.