Yanet García presume sus curvas y hace arder Instagram

La "chica sexy del clima" sigue calentando las redes sociales

Yanet García volvió a hacer de las suyas en Instagram posando en un diminuto bikini que no deja mucho a la imaginación. Las curvas de la conocida “chica sexy del clima” se ven perfectamente delineadas para el deleite de sus fans.

“Love yourself”, escribió García en el pie de foto. Y es que la guapa presentadora del programa “Hoy” de Televisa se ama a si misma y transmite esa seguridad a todos los que la siguen.

Yanet ha sido fuertemente criticada y tachada de haberse operado las “pompas” para lograr su apariencia, algo que ella niega rotundamente.

“Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente. Si fuera tan fácil, cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo. Me ha costado nueve años de mi vida y estos son los resultados. (Que digan que son operadas) hasta me halaga, digo ‘ay, ¿tan bien están?’“, comentó García a Reforma recientemente.