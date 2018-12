Así puedes diferenciar a un preparador de impuestos de un estafador

Los preparadores de impuestos son muy útiles para elaborar la declaración fiscal, pero debes cuidarte de los estafadores

Hacer la declaración de impuestos suele ser un dolor de cabeza y con la próxima temporada a la vuelta de la esquina mucha gente recurre a un preparador de impuestos. Sin embargo, esto puede ser contraproducente, pues existen muchos estafadores al acecho. Es por eso que debes saber cómo diferenciar a uno verdadero de uno falso.

Este tipo de fraudes además, tienen la característica de afectar tu bolsillo por partida doble, ya que además del dinero que pagues al criminal por sus “servicios”, también te meterás en problemas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al faltar a tus obligaciones fiscales.

Lo primero que debes hacer es buscar en el directorio de preparadores del IRS, de no estar ahí lo más seguro es que sea un criminal. No obstante, si no tienes acceso a internet a la hora de cerrar el trato, hay señales que te pueden advertir que es un delincuente. La más común es que usan como gancho propuestas de reembolsos muy buenas. De igual manera debes tener cuidado si te cobrará honorarios basados en el porcentaje de reembolsos.

Algunos son tan osados que te piden que hagas los depósitos en una cuenta bancaria determinada o que firmes una declaración en blanco. No debes dudar en huir de ahí si te propone algo así.

Bien dicen que la imagen es importante. Si no te cita en alguna oficina o parece que ésta es improvisada, debes empezar a dudar de su fiabilidad. De igual forma, si no te ofrece hacer tu declaración por medio de un E-file y no firma ni incluye su número de identificación como preparador tributario en tu declaración lo más probable es que sea un estafador.