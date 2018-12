¿Qué cambios trae la reestructuración de General Motors?

Ha sido nombrada como la mayor reestructuración en América del Norte para el fabricante de automóviles que m'as vende en EEUU

En noviembre del 2018 General Motors anunció que llevaría a cabo despidos y el cierre de tres fábricas en Norteamérica, dos en Estados Unidos y una en Canadá.

Según un comunicado de la compañía de autos americanos, la decisión tiene que ver con una nueva visión que la empresa tiene pensado llevar a cabo y que involucra un énfasis en el sector de autos eléctricos.

“GM continúa tomando medidas proactivas para mejorar el rendimiento comercial general de la empresa que incluyen la reorganización de su personal de desarrollo de productos globales, la realineación de su capacidad de fabricación y la reducción de la fuerza laboral asalariada”, dijo la marca de autos en el comunicado de prensa.

Pero, ¿qué significa este cambio que los críticos han llamado “la mayor reestructuración en América del Norte para el fabricante de automóviles número 1 de EEUU”? Pues es una serie de cambios drásticos que de hecho incluyen la descontinuación de algunos vehículos, como el Cadillac CT6 y el Chevrolet Volt, entre otros.

Estos son algunos de los cambios que incluye la reestructuración de la compañía que Donald Trump amenazó con sancionar si decide cerrar sus fábricas:

Despidos

Los empleados que serán despedidos variarán entre ingenieros y ejecutivos, que la compañía explicó significa un recorte del 15%, casi 8,000 empleos. Pero la más dura decisión, según la compañía, fue la del recorte de rangos ejecutivos del 25%, aunque según reporta la revista Automobile, algunos trabajadores de cuello azul tendrán la opción de transferirse a otras plantas.

Cierre de plantas

Aunque Elon Musk dijo que él estaría interesado en comprar las plantas que GM cierre, el mandatario de esta nación no quiere que GM lleve dicho plan a cabo y él propone que mejor se cierren las plantas que GM tiene en México. Sin embargo, Automobile explica que esto no sería suficiente para salvar las plantas a cerrar en EEUU, pues la demanda del mercado ya no alcanza para mantener las fábricas abiertas en este país.

Autos que ya no se fabricarán

Según CNN Money, GM terminará la producción de seis sedanes al final del 2019, y en esta lista está incluido el Chevrolet Cruze, la Cadillac CT6 y el modelo Buick LaCrosse. (Mira los autos que GM yano fabricará).

Enfoque en vehículos eléctricos

Debido a que el gusto de los consumidores está cambiando, GM no quiere quedarse atrás y planea acelerar e invertir en tecnología que posicione a la compañía como una de las lideres en el sector de autos eléctricos.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, dijo en una rueda de prensa en noviembre que la compañía puede reducir sus gastos de capital anual en $1.5 mil millones para aumentar la inversión en vehículos eléctricos y autónomos, ya que ha invertido en nuevas generaciones de camiones y vehículos utilitarios deportivos.