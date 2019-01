Apple dejará de ganar $9,000 millones por baja en ventas de iPhone

Apple redujo su expectativa de ganancias en casi un 10% para el primer trimestre de 2019 por baja en ventas de iPhone

Apple no inició el 2019 de la mejor manera. El pasado martes Tim Cook, CEO de la compañía, informó a sus accionistas mediante una carta que se esperan bajas ventas del iPhone en el primer trimestre del año. Por ello la expectativa de ganancias que era de $93,000 millones de dólares se vio reducida a una meta probable de $84,000 millones, lo que representa alrededor del 10% menos de lo esperado.

En el mismo texto, Cook explica las razones de este traspié y el gran culpable parece ser China. De acuerdo con dicho escrito la compañía sí esperaba dificultades en algunos mercados emergentes, pero no calculó la magnitud de la desaceleración, principalmente en el país asiático. No obstante, también presentaron dificultades en países desarrollados, pues los usuarios no han adquirido los nuevos modelos de iPhone en la medida de lo esperado.

“Unos ingresos menores que los previstos por iPhones, sobre todo en China continental, explican en su totalidad nuestro déficit en relación a nuestra orientación ejecutiva”, se puede leer en la carta de Tim Cook.

Este anuncio provocó una caída del 8% en el valor de la empresa al terminar la jornada de cotización. Esto a pesar de que la compañía creció en prácticamente todas sus otras divisiones, pues desde hace años la venta de smartphones es su negocio principal.

Recordemos que Apple quedó en medio de la guerra comercial entre el gobierno de Donald Trump y el chino. Mientras Huawei ha sido el blanco principal de Estados Unidos, la empresa fundada por Steve Jobs lo ha sido de China. Además, se encuentra en medio de una disputa por patentes con Qualcomm, que ya le acarreó la prohibición para vender algunos modelos de iPhone en el país asiático y Alemania.