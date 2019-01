¿Lo recuerdas? El “extraño” comercial de McDonald’s protagonizado por Donald Trump

Tras el banquete de comida chatarra que les brindó a los jugadores de los Tigres de Clemson, el video se viralizó pronto en las redes

El presidente Donald Trump se ha convertido en la comidilla en redes sociales, luego de que tras el cierre parcial del gobierno, lo cual implica el que la Casa Blanca se quede sin cocineros, tuviera la hilarante idea de ir a comprar a McDonald’s y a otras cadenas de fast food cientos de hamburguesas para la recepción que le daría al equipo de los Tigres de Clemson, tras haber obtenido el campeonato de fútbol americano universitario.

En las redes, Trump ha sido víctima del ya característico trolleo por esta situación, ya que a pocos se les ocurriría brindarles un buffet de comida chatarra a atletas de alto rendimiento. Pero no debemos olvidar que el presidente de los Estados Unidos es amante de este tipo de comida, sobre todo de las hamburguesas de McDonald’s, lo cual ha hecho que tras este suceso, muchos recuerden la vez que el mandatario protagonizó un comercial para esta empresa, que muchos ya han tachado de “extraño” y “bizarro”.

Fue en 2002 cuando Trump apareció en un comercial, junto con Grimace, el amigo de color púrpura de Ronald McDonald. Ambos hacen promoción de la hoy extinta “Big’ N ‘Tasty”, la cual, en ese entonces, se promocionaba y vendía por tan solo $1 dólar.

“No sé cómo lo haces. He lanzado algunas ofertas impresionantes, pero lo que has logrado es increíble. Una “Big ‘N’ Tasty” por solo $1 dólar? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto?”, es el diálogo expresado por Trump en dicho comercial. Grimace responde con silencio, lo que provoca en Trump un gesto que parece desaprobarlo por no compartirle su secreto.

El anuncio termina con Trump diciéndole a Grimace: “Juntos, podemos ser dueños de esta ciudad”.

Este comercial que data de hace 17 años comenzó a viralizarse en Twitter, principalmente, luego del extraño banquete brindado por Trump a los jugadores de fútbol americano.

La “Big ‘N’ Tasty” dejó de venderse en los McDonlad´s de EEUU en 2011.