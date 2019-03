Negociantes hispanos se sienten optimistas en cuanto al futuro

Reporte anual encuentra que los hispanos tienen mayor esperanza en el crecimiento de su empresa que sus pares no-hispanos

Los dueños latinos de pequeños negocios muestran mayor optimismo con respecto al futuro que sus pares no latinos. Según el tercer reporte anual de Banco de América de pequeños negocios, los hispanos tienen una visión más optimista de su empresa que los comerciantes no latinos. De acuerdo al nuevo informe, el 79% de los negociantes hispanos tiene planes de expandir su negocio en los próximos cinco años, esto es un 24% más que los negociantes no hispanos (con el 55%).

“Al igual que en años anteriores, los propietarios de pequeñas empresas hispanas tienen más confianza en el crecimiento de su negocio que sus contrapartes no hispanas”, dijo Elizabeth Romero, ejecutiva de la División Central de Pequeñas Empresas del Banco de America.

Más empresarios hispanos (34%) dicen que su negocio ha crecido más de lo que originalmente imaginaron, en comparación con los no hispanos (25%). Los negociantes latinos entrevistados dijeron que el motivo de su éxito y su principal fuente de apoyo y motivación eran sus empleados, su familia y la comunidad.

Más empresarios hispanos también ven sus negocios como activos multigeneracionales. Más de un tercio de ellos dijo tener la intención de pasar su negocios a sus hijos, en comparación con menos de un cuarto de los negociantes no hispanos.

Empresarios en cifras

Según el reporte anual del Banco de América, el 91% de los empresarios cree que son sus empleados quienes les dan la confianza y la seguridad necesaria para alcanzar sus metas, mientras que el 86% dijo encontrar su inspiración en la comunidad (en comparación con el 86% y el 69%, respectivamente, para los no hispanos).

El 86% de los empresarios latinos encuestados dijo que su red personal de apoyo lo ayudó a impulsar el éxito de su negocio (en comparación con el 76% de los no hispanos).

El 38% de los entrevistados hispanos ve a su negocio como una inversión multigeneracional que espera pasar a sus hijos (en comparación con el 23% de los no hispanos).

De los propietarios de negocios hispanos que buscaron contratar en el último año, el 45% dijo que necesitaron tres meses o más para ocupar una posición (frente al 40% de los empresarios no hispanos).

Recursos de negociantes

En cuanto a la curva de aprendizaje en el negocio, el 75% de los empresarios latinos dijo haber mejorado su enfoque de contratación y contratación para competir en el mercado laboral.

Entre los recursos que les permitieron mejorar su negocio, los comerciantes mencionaron:

Uso más activo de las redes sociales para encontrar y reclutar talento (32%)

Cambio a una cultura laboral más flexible (27%)

Aumento de salarios (26%)

Para leer el informe completo, puedes visitar: http://tinyurl.com/y3uoaqc8