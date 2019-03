Creían que velaban a su abuela sin imaginar que la funeraria había perdido el cuerpo

Una hermana de la fallecida notó que el cuerpo que estaba en el funeral no se parecía en nada al de su familiar

Doble pena la que vivió una familia de Fort Lauderdale, en Florida, el pasado sábado, cuando estaban celebrando el funeral de la abuela, sin jamás imaginarse que en realidad estaban velando y despidiéndose de otra persona que no era su familiar.

Todo comenzó cuando Cuinthia Webber, al acercarse al ataúd, se percató que aquel cuerpo no se parecía en nada al de su hermana Norma. De hecho, lo que más le llamó la atención es que ella tenía un lunar de grandes dimensiones en el rostro, el cual “misteriosamente” ya no tenía.

La funeraria que llevó a cabo el servicio es Roy Mizell & Kurtz, quienes al ser cuestionados del por qué Norma ya no tenía el lunar, respondieron que lo habían cubierto muy bien con maquillaje. Esto hizo que la familia continuara examinando el cuerpo; al llegar a los dedos de los pies, el cadáver tenía todos intactos, pero en realidad a Norma le faltaba uno, por lo que de inmediato reclamaron a la agencia pues no se trataba del cuerpo de su pariente.

Luego de mucha presión, finalmente los empleados de la funeraria aceptaron que cometieron un grave error; sin embargo, no pudieron aclarar exactamente qué había pasado o dónde se encontraban los restos de la señora Norma.

“Esta no es mi abuela, solamente queremos asegurarnos de que no vayan a cremarla y a actuar como si estuviera bien. Necesitamos estar seguros de quese encuentra en paz, pero no sabemos dónde está”, expresó Camisha Stewart, nieta de Norma.

Tras darse a conocer el caso, dos días después, una familia que había contratado los servicios de Roy Mizell & Kurtz el pasado 2 de marzo para el funeral de una familiar indicaron que el cuerpo que velaron guardaba características muy similares a los de Norma, por lo que se cree que el cuerpo de ambas mujeres fueron intercambiados.